Henrik Møllgaard har selv sørget for at holde sig i form under EM-slutrunden, hvor han ikke har spillet meget.

På med løbeskoene og ud på de snoede landeveje omkring spillerhotellet i Kroatien.

Sådan har Henrik Møllgaards dagligdag formet sig ved håndbold-EM, hvor han i kampene har været solidt plantet på udskiftningsbænken, indtil han endelig fik tiltrængte spilleminutter i onsdagens sejr over Makedonien.

- Jeg har været nødt til at løbe lidt på landevejene. De dage, hvor der har været kamp, og hvor jeg ikke har spillet, er vi kommet så sent hjem, at der ikke har været mulighed for at lave noget.

- Så mellem kampene har jeg været ude at løbe. Skulle der lige pludselig være brug for mig i en semifinale, og jeg ikke har luft til mere end 10-15 minutter, så ville jeg jo ligne en kæmpe klovn, siger Henrik Møllgaard.

Problemet for reservespillere i en slutrunde er, at holdtræningen mellem kampene sjældent er særlig intens. Den har mest fokus på taktik og den kommende modstander.

Derfor var det hårdt tiltrængt, at Møllgaard fik en halv times tid som forsvarsspiller i onsdagens kamp, selv om modstanden var til at overse.

- Jeg synes egentlig, det gik fint. Det havde selvfølgelig en snert af træningskamp. Sådan kan det blive, når ingen af holdene har noget på spil.

- Vi havde trods alt et større ønske om at holde hjulene kørende. Vi var ikke ret tilfredse med første halvleg, men i anden fik vi den kamp ud af det, som vi gerne ville have, siger Henrik Møllgaard.

Tidligere i turneringen har han kun været i kamp i den første del af premierematchen mod Ungarn.