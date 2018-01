Den danske tennisspiller Caroline Wozniacki sikrede sig tidligt torsdag morgen dansk tid en finaleplads ved Australian Open.

- Jeg er virkelig glad og stolt over, at jeg har formået at vende tingene rundt, når de ikke er gået min vej, siger Caroline Wozniacki om sin første finaleplads ved en grand slam-turnering siden 2014.

Inden hun kunne strække armene i vejret og fejre 6-3, 7-6-sejren over belgiske Elise Mertens, måtte hun igennem en lille krise i andet sæt.

FAKTA: Wozniackis 11 år i Australian Open Den danske tennisspiller Caroline Wozniacki sikrede sig tidligt torsdag morgen dansk tid sin første finaleplads ved Australian Open.



Det skete med en sejr i to sæt, 6-3, 7-6, over belgiske Elise Mertens.



Her kan du se, hvordan det er gået Wozniacki i hendes 11 optrædener ved grand slam-turneringen i Melbourne:



* 2008: Taber i ottendedelsfinalen til Ana Ivanovic (seedet 4) med 1-6, 6-7.



* 2009: Taber som 11.-seedet i tredje runde til Jelena Dokic med 6-3, 1-6, 2-6.



* 2010: Taber som fjerdeseedet i ottendedelsfinalen til Li Na (seedet 16) med 4-6, 3-6.



* 2011: Taber som topseedet i semifinalen til Li Na (seedet 9) med 6-3, 5-7, 3-6.



* 2012: Taber som topseedet i kvartfinalen til Kim Clijsters (seedet 11) med 3-6, 6-7.



* 2013: Taber som tiendeseedet i ottendedelsfinalen til Svetlana Kuznetsova med 2-6, 6-2, 5-7.



* 2014: Taber som tiendeseedet i tredje runde til Garbiñe Muguruza 6-4, 5-7, 3-6.



* 2015: Taber som ottendeseedet i anden runde til Victoria Azarenka med 4-6, 2-6.



* 2016: Taber som 16.-seedet i første runde til Yulia Putintseva med 6-1, 6-7, 4-6.



* 2017: Taber som 17.-seedet i tredje runde til Johanna Konta (seedet 9) med 3-6, 1-6.



* 2018: Er som andenseedet klar til finalen efter semifinalesejr over Elise Mertens.

Efter kun at have tabt et enkelt point i egen serv i andet sæt formåede Wozniacki ikke at serve sættet og sejren hjem ved stillingen 5-4. I stedet gik partiet til Mertens, hvorefter sættet skulle afgøres i tiebreak.

- Jeg blev selvfølgelig lidt nervøs, og hun begyndte at spille mere aggressivt, og jeg lavede et par dobbeltfejl, siger Wozniacki om den belgiske udligning til stillingen 5-5.

Det øgede pres fra Mertens fik dog ikke den andenseedede dansker til at ryste på hånden.

- Jeg tænkte: Nu er det nu. Jeg ville spille aggressivt i tiebreaken og bryde hendes serv fra start, så jeg kunne føle mig lidt ovenpå, mens hun skulle føle, at der var lang vej igen, siger Wozniacki.

Torsdagens semifinale bragte minderne tilbage til semifinalen i Australian Open i 2011, hvor Wozniacki stod i en lignende situation mod kinesiske Li Na.

Her misbrugte danskeren en matchbold ved stillingen 5-4 i andet sæt og tabte senere kampen.

- Jeg kunne godt huske under kampen, at jeg stod i samme situation mod Li Na, så jeg skulle sørge for at lære fra den episode.

- Jeg fokuserede bare på de ting, der havde fungeret godt, og det var blandt andet mine server i hendes forhånd, hvor jeg kunne vente på den korte bold og så være aggressiv, siger Wozniacki.

Wozniacki mener, at erfaringen fra mere end 800 WTA-kampe kom hende til gode, da situationen spidsede til.

- Jeg har fået mere erfaring og lært meget gennem årene. Jeg tænkte på et tidspunkt, at hun jo også er nervøs. Det er ikke kun mig, siger Wozniacki.

Wozniacki spiller finale ved Australian Open lørdag.