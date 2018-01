Mange på Stige Skole er berørte over, at souschef er indstillet til fyring efter sager om overgreb. Skolelederen afviser at kende til forældres mistanke om krænkelser og vil koncentrere sig om at se fremad.

- Nu skal vi lige synke det her, og så skal vi se fremad og koncentrere os om kerneopgaven, som er at drive god skole.

- Det er helt tydeligt, at mange er berørte af det. Det er et langt arbejdsliv på skolen, som han nu vil forlade, sagde Erling Pedersen kort efter mødet.

Det er derfor en mangeårig medarbejder og leder, der nu er fritaget for tjeneste og indstillet til fyring , efter han har undladt at reagere på flere forældres henvendelser om krænkelse af deres børn. Overgreb, der i december resulterede i halvandet års fængselsstraf til en 55-årig tidligere pædagogmedhjælper på skolen.

Siden byrådsbeslutningen i 2011 om at lave fælles skoleledelse i Lumby, Søhus og Stige har Erling Pedersen været den overordende leder af de tre skoler, mens Jens Otto Dalhøj blev souschef på Stige Skole.

Overgrebene på skolepigerne strakte sig over flere år og helt frem til slutningen af 2015, hvor Erling Pedersen altså også havde ledelsesansvar. Men han fastholder, at Jens Otto Dalhøj intet har fortalt ham om forældrenes henvendelser og mistanken om krænkelser.

- Jeg har ingenting kunnet gøre ved noget, jeg ikke har hørt noget om. Der er foregået ting, der ikke burde, bag skolens mure, også mens jeg har været leder, og mens medarbejdere har været der. Det beklager jeg meget, og det må vi tage på os.

Hvordan sikrer I, at det ikke sker igen?

- På Stige Skole har vi fået en lektie, vi ikke glemmer foreløbig. Og så har vi fra Børn- og Ungeforvaltningen fået ny guide til, hvad vi skal gøre, når man oplever noget, man ikke synes er rigtigt. Der behøver ikke være en mistanke, og vi skal ikke gøre os selv klogere, end vi er, men sparre med andre.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra Jens Otto Dalhøj, der indtil årsskiftet også var medlem af kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune for Liberal Alliance og blandt andet formand for Børne- og Ungeudvalget.

I Odense vil heller ikke børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) lade sig interviewe om sagen. I en skriftlig kommentar siger hun:

- Jeg vil ikke kommentere den konkrete sag, da der er tale om en personalesag. Jeg har tillid til den måde, forvaltningen har håndteret sagen på, og det afgørende for mig er, at forældre til børn i Odense kan have fuld tillid til, at deres børn er i trygge hænder både i dagtilbud og på skoler.