Odense Kommune har mistet tilliden til souschef på Stige Skole, efter en tidligere pædagogmedhjælper er blevet dømt for at have krænket 22 piger. Nu er souschefen indstillet til afskedigelse.

Tilliden er væk. Og derfor skal Stige Skole have ny souschef.

Sagen om den tidligere pædagogmedhjælper, der i december blev dømt halvandet års fængsel for gennem 16 år at have befamlet og krænket 22 skolepiger, får nu også konsekvenser for Stige Skoles souschef Jens Otto Dalhøj.

- Jeg har vurderet, at vi ikke længere kan have tillid til souschefen, og derfor er han fritaget for tjeneste og indstillet til afskedigelse, fortæller skolechef i Odense Kommune Nikolaj Juul Jørgensen.

Det skete onsdag, efter Nikolaj Juul Jørgensen siden nytår har undersøgt flere forældres forklaringer om, hvordan de fortalte Jens Otto Dalhøj om krænkelserne, men at intet skete.

- Undersøgelsen har bekræftet billedet af, at flere forskellige gennem flere år har forsøgt at få skoleledelsen i tale, men at der ikke er sket noget. Det er en stærk beklagelig sag, og det har jeg også udtrykt personligt over for forældrene. Man skal selvfølgelig trygt kunne aflevere sine børn i skole, siger Nikolaj Juul Jørgensen.