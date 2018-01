Det var forkert og skabte unødig bekymring, da man besluttede at forkorte en foroffentlighedshøring om biogasanlæg ved Andekærgård på Tåsinge. Så nu er udvalg og gårdejer enige om, at hele planprocessen skal starte forfra og desuden indeholde et borgermøde og en VVM-redegørelse.

Tåsinge: Naboerne til Andekærgård på det sydvestlige Tåsinge brugte juledagene på at formulere et høringssvar til gårdejerens ønske om at opføre et biogasanlæg.

To...