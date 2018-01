Christian Graversen, administrerende direktør i velfærdsklyngen Welfare Tech, som har sit hovedkontor i Odense, men har medlemmer i hele landet.

Klyngen har i løbet af de seneste 10 år oplevet en stigende interesse for det voksende velfærdsmiljø på Fyn, som senest har fået både et japansk og et islandsk firma til at interessere sig for Fyn - sidste år flyttede også en svensk og et finsk firma til Odense. Derudover oplever klyngen også, at mange danske firmaer gerne vil være aktivt til stede på Fyn.

Hvordan oplever I interessen for den fynske velfærdsklynge?

- Vi har gode muligheder for at tiltrække virksomheder, men det er altid svært i en opstart. Vi er ikke så kendte, og der er ikke en tæthed af firmaer, som i andre brancher. Men over de sidste 10 år er det lykkedes, fordi vi kan tilbyde både offentlige parter, private aktører og vidensparter lokalt på Fyn. Fra udlandet kan man se, at det er et godt sted at komme, fordi virksomheder fra resten af Danmark også er til stede, så det giver en god adgang til hele det danske marked.

Inden for den sidste uge har to udenlandske virksomheder været på besøg - de kommer fra Japan og Island. Er der fællestræk for de virksomheder, der gerne vil til Fyn - enten permanent i form af en afdeling eller for at få adgang til ny viden, inspiration og danske testmuligheder?

- De deler sig lidt i to lejre. Nogen vil gerne ind på det danske marked, og bruger det samtidigt som virksomhedens vej ind på det kontinentale marked. Det er tilfældet med den islandske virksomhed. De starter her, og vil så ud i den nordlige del af Europa i første omgang herfra. I tilfældet med det japanske firma handler det om, at de kan lære noget, teste og blive inspireret af det, der foregår i Odense og på Fyn.

Der kommer jævnligt besøgende bl.a. fra Kina og Japan. Bliver I som klynge også bedre til at læse dem og deres behov?

- Vi har haft udfordringer med både japanere og kinesere, når vi skal samarbejde. Vi og Invest In Odense vil gerne have, at de etablerer sig her, bliver medlem af klyngen og indgår partnerskaber. Så vi prøver at matche dem med lokale virksomheder som Public Intelligence, som er ved at blive dygtige til at samarbejde med japanske virksomheder. Det giver konsulentopgaver lokalt til den slags firmaer, og så er det med til at udbygge lokale firmaers kendskab til de japanske virksomheder. Så vi er blevet bedre til at forstå, hvad de vil, og generelt er vi ikke interesseret i at agere tourguides for erhvervsturister. Vi skal kunne se, at de også har en reel interesse i området - ellers bruger vi kun tid på at byde dem velkomne.

Så der er også kulturelle forskelle?

- Japanerne er vi meget tålmodighed med, for der er lang indflyvning, men vi forsøger at gøre det klart for dem, at vi også forventer, at de giver noget tilbage. Men det er klart, at vi også kan lære. Som danskere går vi nogen gange lidt for hurtigt frem, og både japanere og kinesere vil gerne bruge længere tid på at lære os at kende, før de går videre med forretningerne.

Det er ikke kun de udenlandske firmaer, som har opdaget Fyn og Odense - også flere danske, nationale virksomheder kommer til Fyn. Senest Zealand Care - er der en sammenhæng?

- De danske virksomheder kommer til Fyn, fordi de ser muligheder for at udvikle deres produkter her i samarbejde med både vidensparter, offentlige myndigheder og ikke mindst andre firmaer, som kan hjælpe dem med at få løsningerne ud til kunderne eksempelvis eller stå for den teknologiske udvikling.