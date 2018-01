To udenlandske firmaer er blandt de seneste, som har fået øjet på velfærdsklyngen i Odense og på Fyn - i sidste uge var en japansk delegation fra firmaet I&C i Odense og i denne uge er det så det islandske firma Kara Connect, der har sendt sin direktør på lokalejagt i Odense. Samtidigt slår et dansk firma dørene op til deres nye afdeling i Odense i næste uge.

Den fynske velfærdsklynge står ofte i skyggen af robotter, droner og it-klyngerne, men klyngen har i stigende grad succes med tiltrække nye firmaer til Fyn. Både når de etablerer deciderede lokale afdelinger i Odense eller når udenlandske firmaer tester og udvikler deres løsninger i samarbejde og test med både virksomheder og offentlige myndigheder i kommuner og regionen.

Kara Connect er en mindre islandsk virksomhed inden for velfærdsteknologi med blot syv medarbejdere, men alligevel har direktør Thorbjorg Helga Vigfusdottir onsdag taget turen til Odense for at se nærmere på muligheden for at etablere en mindre afdeling i byens velfærdsklynge.

Det er faktisk femte gang, hun besøger Odense inden for det seneste års tid, og onsdag var det blevet tid til at kigge på lokaler. Derfor gik hun rundt med Mads Fugl, medstifter af arbejdsfællesskabet Coworking Plus, i Kochsgades gamle cykelfabrik en onsdag formiddag i januar. Mødet er rykket lidt, for direktøren også skulle nå at mødes med en mulig forretningsforbindelse - og bagefter blev en time forsinket på vejen fra Aarhus.

- Vi har allerede et cvr-nummer og har siden sidste år planlagt at etablere os i Danmark. Jeg skal tale med den person, som vi formentlig ansætter her i Odense i aften. Vi skal bruge et lille kontor - måske et skrivebord i første omgang og her ser rigtig godt ud, siger hun og kigger rundt i det højloftede lokaler, som sidst har huset et træningscenter og for længe siden en cykelfabrik.

Hun er i Odense med sin driftsansvarlige Inge Eythorsdottir, fordi Kara Connect, der har udviklet en platform til telecare, så patienter og terapeuter kan komme i kontakt over nettet, ser flere muligheder i Odense voksende velfærdsklynge.

- Danmark har et godt ry, og kunne være vores indgang til både Sverige og resten af Europa. Vi er i Odense, fordi der både er virksomheder og universitetet i klyngen, og så skyldes det også et stort arbejde fra Invest In Denmark og Invest In Denmark, som har gjort et stort arbejde med at forbinde os med de rigtige personer, siger hun med adresse til investment manager Lone Knudsen Krogsbøll fra Invest In Odense, som også er med på turen rundt i Kochsgade.