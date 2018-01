- Maden skal selvfølgelig skal være i orden, men vi lægger vægt på, at det skal være hyggeligt at komme der, så man har lyst til at blive. Vi synes ikke, at der var været mennesker nok i restauranten til at skabe det klubliv, som vi ønsker, forklarer han.

- Vi har været i dialog gennem et stykke tid, men vi har ikke kunnet blive enige om, hvordan det skulle køre. Måske fordi deres ambitioner har ligget for højt for os, hvor vi gerne vil tage pusten lidt ud af det.

Netop uenighed om konceptet er ifølge Johan Jensen forklaringen på, at Rasmus Kirk Henriksen og Kristina Hedegaard er stoppet som forpagtere efter mindre end to år.

Fjerde udskiftning på otte år I 2010 sagde forpagterne af restauranten i Sct. Knuds Golfklub, Lotte og Jan Andersen, op, fordi de var kørt trætte og ønskede mere tid til sig selv og familien. Ind trådte i stedet Claus Roed Nielsen, der oprindelig er udlært som tjener. Da han cirka fire år senere valgte at åbne sin egen bistro i centrum af Nyborg måtte golfklubben endnu engang så sig om efter en ny forpagter. Valget faldt på den engelske stjernekok John Taylor, der blandt andet havde arbejdet sammen med Gordon Ramsay og været ansat på en Michelin-restaurant. Han fik dog kun en enkelt sæson som forpagter, før golfklubben valgte at opsige aftalen i efteråret 2015. Et lille halvt år senere kunne Rasmus Kirk Henriksen og Kristina Hedegaard præsenteres som hans afløsere. Efter gensidig aftale med klubben har de valgt at stoppe efter to sæsoner. Dermed er det fjerde gang på otte år, at Sct. Knuds skal finde en ny forpagter.

Rasmus Kirk Henriksen giver Johan Jensen ret i, at man blot har villet noget forskelligt.

- Klubbens ønsker og forventninger har været mere i retning af café og bistro. Der kan vi godt være ærlige og sige, at det var ikke derfor, vi overtog forpagtningen for to år siden. Vi har været glade for at være derude og har haft to gode år, men vi lever af vores selskaber for virksomheder. Det er klart den største del af omsætningen.

- Hvis det skal laves om til en bistro eller café, vurderer vi ikke, at vi på samme måde kan tiltrække disse selskaber, fortæller han.

Da han og Kristina Hedegaard blev præsenteret som nyt forpagterpar for knap to år siden, skete det ellers med en udtalt hensigt om at gøre restauranten til en forlængelse af medlemmernes egen dagligstue. Men den vision har været svær at føre ud i livet.

- Udfordringen har været at kombinere dagligstue med en professionel virksomhed, hvor der er en fast stab af mennesker, der skal have løn, og hvor der er regninger, der skal betales. Det kræver, at der kommer en omsætning, hver eneste dag, og Restaurant Sct. Knuds er efter min mening ikke et sted, man kan leve af, hvis man udelukkende skal servicere golfspillere.

- De er med til at skabe stemningen og hyggen, men hvis man ikke får noget udefra, er det en svær størrelse. Det har bestyrelsen også været opmærksom på, siger Rasmus Kirk Henriksen.