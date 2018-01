Ærø/Svendborg: Siden årsskiftet har Ærøfærgernes passagerer kunnet købe økologisk mad, efter færgernes cateringfirma skiftede fra lokale leverandører fra Ærø til den Svendborg-baserede virksomhed Øland.

Beslutningen har delt vandene mellem dem, der glæder sig over muligheden for at købe økologisk mad på færgen og dem, der mener, at leverandører til de kommunale færger bør være lokale - altså fra Ærø.

På den baggrund drøftede økonomiudvalget tirsdag, hvorvidt kommunen lever op til sin udbudspolitik. Men eftersom det handler om udbud, er punktet lukket for offentligheden, men borgmester Ole Wej Petersen (S) vil dog gerne løfte sløret for det overordnede udfald.

- Det handlede om overholdelse af vores udbudspolitik. Konklusionen var, at udbudspolitikken er overholdt, fordi at der er en bagatelgrænse for forsøgsordninger, siger Ole Wej Petersen.

Kommunaldirektør Allan Krogh Filtenborg oplyser, at Ærøfærgernes cateringleveradører er et lukket punkt, fordi et bilag indeholdte selve udbudspolitikken - og dermed forretningshemmeligheder. Men han ser ikke nogen problemer med at uddybe økonomiudvalgets beslutning:

- Der er lavet en prøveordning, og aftalen i økonomiudvalget er, at når prøveperioden udløber, så prøver man noget af i forhold til madservice, altså kommunens eget tilbud. Når man har prøvet det af, vil man tage stilling til, om der skal laves et udbud efter udbudsreglerne, eller om man vil løse opgaven selv som kommune, siger Allan Krogh Filtenborg.

Bent Juul Sørensen (Æ), der er medlem af økonomiudvalget, har i et læserbrev i Fyns Amts Avis påpeget, at han har svært ved at se logikken i valget af Øland som leverandør. Han ønsker dog ikke at udtale sig om, hvad han mener om konklusionen af økonomiudvalgets drøftelse.

- Jeg vil ikke udtale mig om et lukket punkt, siger Bent Juul Sørensen.