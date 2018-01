Bymidteplan for Ringe er klar til politisk godkendelse. Blandt andet lægger planen op til bymæssig fortætning i et omfang, der kan reducere Centrumpladsen til en sivegade.

Ringe: Vel er Centrumpladsen ikke Thomas B. Thriges Gade og Ringe ikke ved at udvikle sig til en dansk storby, men lidt afsmitning fra Odense er der måske alligevel i den bymidteplan for Ringe, som Udvalget for Teknik og Miljø i dag sender videre til endelig vedtagelse i kommunalbestyrelsen.

Vejen til en bymidteplan I marts '17 vedtog kommunalbestyrelsen at udarbejde en ny bymidteplan for Ringe. Gehl Architects blev hyret som konsulentfirma til opgaven.Foreningen By og Land på Midtfyn stod for et optaktsmøde med byvandring sidst i marts, og i juni arrangerede Faaborg-Midtfyn sammen med konsulenterne et folkemøde, hvor borgere, handlende og foreninger kunne komme med deres indspark til planen.Et forslag blev sendt i offentlig høring fra 16. oktober til 11. december.I høringsperioden blev der holdt et borgermøde onsdag 25. oktober på Ringe Bibliotek.Nu skal forslaget endnu en tur gennem det politiske system. Den endelige godkendelse ventes at ske på kommunalbestyrelsesmødet mandag 19. februar.

I hvert fald er fortætning af bebyggelsen i bymidten et af elementerne i planen på lidt længere sigt. Især på Centrumpladsen lægges der op til byggeri i et omfang, der kan ændre byens karakter markant. I stedet for en stor og åben plads, vil den fædselsåre måske snarere blive en parallelgade til Algade med små parkeringspladser nord og syd for ungdomshuset og et mindre, grønt område ud for biblioteket.

Tankerne vækker ikke den store begejstring i By og Land Midtfyn, der er ene om at have indsendt skriftligt høringssvar før planen godkendes politisk.

- Det er svært at forestille sig, at der er plads til bebyggelse, hvis der også skal være plads til biler. Det vil i hvert fald give en fortætning af byen, der vil noget, påpeger Lise Bendix fra By og Lands bestyrelse.

Hun understreger, at By og Land helt overordnet ser meget positivt på bymidteplanen, og hun roser kommunen for et enestående forarbejde med inddragelse af borgerne og andre parter undervejs. Men lige det med bebyggelsen på Centrumpladsen ser hun frem til en lejlighed til at drøfte nærmere med kommunen.

Det sker måske allerede torsdag 8. februar, når der ifølge projektleder Hanne Raunsmed, Faaborg-Midtfyn Kommune, er planlagt et dialogmøde med By og Land.

Hun forventer, at der ret hurtigt tages fat på spørgsmålet om byfortætning i Ringe.

- Vi går i gang med at lave en ny lokalplan for bymidten midt i februar, og i den forbindelse bliver det nærmere afklaret, hvor det så kan være realistisk at bygge og hvor meget. Vi skal også lige tage pejling af, hvad der sker på støberigrunden, hvor de første beboere snart flytter ind i nybyggeriet, siger Hanne Raunsmed.

I løbet af det kommende år og ind i 2019 skal der arbejdes med at finde partnerskaber/investorer til mulige projekter - det være sig boligselskaber eller private investorer, måske konsortier som det, der står bag feriebyen ved Midtfyns Fritidscenter.

- Vi skal nok frem til 2021, før vi ved, hvordan fortætningen i bymidten så skal være, vurderer hun.