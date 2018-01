Nybyggeri

Hjælpsomhed fra Fredericia Kommune og Business Fredericia var med til at afgøre DLGs beslutning om at flytte hovedkontoret til Snoghøj.

Snoghøj: Der lå lang tids overvejelser bag, da DLG i november meldte ud, at man flytter hovedkvarteret til Fredericia og bygger nyt domicil ved Ballevej og Kystvejen. DLG forventer at gå i gang med byggeriet i det tidligere forår 2019. Først skal grovvareselskabet holde en arkitektkonkurrence. Byggeriet bliver omkring 7000 kvadratmeter, og det bliver sandsynligvis i tre etager, fortæller vicekoncerndirektør Peter Skov Madsen. “ Jeg ved, der er nogle af dem, som kigger på bolig i Fredericia, men nogle vælger også at pendle i første omgang Peter Skov Madsen - Vi var ude at se på rigtig mange muligheder. Fredericia ligger meget centralt placeret i landet, dels i forhold til de danske landmænd og dels i forhold til placering af vores forretninger og lagre spredt over hele landet. Det ligger også godt for vores udenlandske aktiviteter indenfor grovvare- og energisektoren i udlandet, fortæller han.

Nogle kigger på bolig

Cirka 200 personer har deres daglige arbejdssted på Axelborg i København, men fremover forventer DLG at skulle huse omkring 300 ansatte på sit nye domicil. Virksomheden har meldt flytningen ud i god tid for at forberede sine ansatte. Peter Skov Madsen håber, at så mange af de ansatte som muligt vil flytte med, men ved også godt, at nogle af dem vil finde andet job. - Jeg ved, der er nogle af dem, som kigger på bolig i Fredericia, men nogle vælger også at pendle i første omgang. Vi har flere ansatte, som pendler til Axelborg. Vi har valgt at være åbne om flytningen fra starten af. Det er en stor beslutning at skulle flytte sin bopæl, siger han. Peter Skov Madsen har selv familie i Vejen men bor i en lejlighed på Frederiksberg.

Hjælpsomhed fra starten