Reklame-søjle er det eneste rigtige

Kommentar

Med fare for at blive opsøgt af lokale, henslumrende kommunist-celler:

Opsætning af en 30 meter høj motorvejs-pylon er det eneste rigtige. Skulle politikerne sige nej, må man konstatere, at en diffus form for hellighed vinder over sund fornuft og rimelige kommercielle hensyn.

En kolossal mængde bilister, 74.000 stk, kører dagligt forbi Middelfart på motorvejen. Dejligt, sikke en potentiel målgruppe at have få hundrede meter fra, hvor alle butikkerne ligger.

For nylig blev der opsat skilte for Bridgewalking og Clay, men ellers er der desværre ikke gjort meget visuelt for, at bilisterne skal hjælpes til pludselig at få lyst til at dreje af. Sidste år blev forslaget fra Burger King om en pylon stemt ned. Argumenter ved den lejlighed var fra den daværende formand for Teknisk Udvalg, Niels Bebe, at pylonen "ikke så pæn ud", og at den "ikke skal være en del af Middelfarts image".

Nu er der heldigvis forskellige opfattelser af begrebet "pæn", og med samme legitimitet kunne man også anføre, at pylonen på det symbolske plan med sit imødekommende og farvestrålende lys vil gøre sit til, at Middelfart distancerer sig fra eventuelle fordomme om soveby for i stedet at signalere, at her er et sted med liv og puls.

Middelfart bryster sig med god grund af at være en erhvervsvenlig kommune. Men reelt er der i sagen om pylonen tale om, at kommunen spænder ben for de implicerede restauranter. Konkurrence-forvridning kunne man også kalde det. Restauranterne mister gæster, kommunen får færre arbejdspladser og dermed også færre skatteindtægter.

McDonald's-indehaver i Middelfart, Søren Riskjær Larsen, fortæller, at omsætningen er faldet med fire millioner kroner, og 15 medarbejdere er blevet fyret, siden at Fredericia Kommune gav tilladelse til, at der blev sat en motorvejs-pylon op i Erritsø. Rundt i Danmark mødes man efterhånden af tilsvarende reklame-søjler et væld af steder.

Uanset, hvad man måtte have af anfægtelser, er det en virkelighed, som er kommet for at blive, og Middelfart Kommune bør, bedre sent aldrig, melde sig ind i den, så armene åbnes endnu mere mod omverdenen.

Til glæde for byen i al almindelighed og i såledeshed for de implicerede erhvervsdrivende og så da selvfølgelig også som en service for de daglige 74.000 bilister, der i større grad bliver opmærksom på, at der er god grund til at tage nærmeste afkørsel.