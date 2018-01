Aarup: Til juli vil der mod sædvane være aktivitet at spore og høre på og omkring Aarupskolen.

Det er dog ikke eleverne, der springer sommerferien over og i stedet fylder juli med undervisning. Nej, det er det arbejdende folk og gravemaskiner, som vil fylde skolegården og de omkringliggende områder.

Der skal nemlig etableres kloakseparering på Aarupskolen. Det er en følge af Assens Kommunes spildevandsplan, som slår fast, at der skal gennemføres en separering af kloak- og regnvand på de kommunale skoler i Aarup og Gummerup.