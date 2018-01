En cykeltur fra Martofte til Fynshoved langs den smalle vej kantet med træer er i øjeblikket en halvfarlig affære. En borgergruppe håber at kunne skaffe fondsmidler til en cyklesti.

Martofte/Nordskov: At cykle på de nordligste kilometer i Kerteminde Kommune - vejstrækningen fra Martofte til Nordskov og Fynshoved - opleves af mange som decideret farlig. Derfor er en borgergruppe gået i aktion for at få etableret cykelsti. Projektet bliver sendt til Kerteminde Kommune med et varmt ønske om at få cykelstien med, når byrådet inden længe går i gang med at revidere Kommuneplanen. Tidsplan I forventning om, at cykelstien Martofte-Nordskov kommer med i Kommuneplanen, når den inden længe revideres, har borgergruppen lagt følgende tidsplan:Første kvartal 2018: Fondsansøgninger sendes.



Andet kvartal 2018: Ansøgning til kommunen.



Tredje kvartal 2018: Projektvedtagelse i kommunalbestyrelsen.



Fjerde kvartal 2018: Erstatning til lodsejere/ekspropriationer.



Første kvartal 2019: Licitation og udførelse.



Andet kvartal 2020: Cykelstien er åben for trafik. Borgergruppen, der består af tovholder Marianne Machon samt Anker Stæhr-Jørgensen, Thomas Hillerup, Birthe Rosholt og Hanne Lind Lange, ved udmærket, at hvis de skal vente, til Kerteminde Kommune har penge til projektet, så skal de vente længe. De vil derfor gå i gang med at søge fondsmidler til formålet.

Allétræerne skal bevares

- Fynshoved - og vejen dertil - er noget af det mest attraktive, Kerteminde Kommune kan byde på, og området tiltrækker hvert år tusindevis af både lokale og turister, påpeger Marianne Machon. - Der er en god og trafiksikker cykelsti fra Kerteminde til Martofte, hovedsaligt anlagt der, hvor jernbanen lå indtil 1964. Men derfra er cyklisterne henvist til at benytte den relativt smalle Fynshovedvej, som befærdes af mere end 100.000 biler om året. Fynshovedvej nord for Martofte byder på smukke udsigter med vand til begge sider, og oven i købet er en del af vejen en allé kantet af vejtræer - og de skal bevares, understreger Marianne Machon. - Vi har ikke lagt os fast på en linjeføring endnu, men vi er helt enige om, at stiens udformning skal tilpasses det unikke landskab, og det betyder blandt andet, at der ikke skal fældes vejtræer. De er jo en del af herlighedsværdien, siger hun og tilføjer, at gruppen i øjeblikket hælder mest til, at stien skal ligge på den vestlige side af vejen. - Stien skal sikre, at både turister og lokale kan nyde en berigende tur igennem den hindsholmske natur uden at frygte for trafikken. Som det er nu, opleves en cykeltur på det nordligste Fynshovedvej af mange som decideret farlig.

Nordeuropas Cykelø