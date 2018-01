- Jeg havde arbejdet i hjemmeplejen i over 30 år, da jeg sagde farvel til arbejdsmarkedet. Og jeg var faktisk klar til at smække benene op og passe mig selv lidt. Men så hørte jeg lidt tilfældigt om det her projekt, og så, ja, så kunne jeg ikke sige nej. Det lød som noget af det mest meningsfyldte, man kunne bruge sin tid på, fortæller han.

- Nogle gange er det disse frivillige, der giver overskuddet til, at det kan lade sig gøre for de syge at dø hjemme. Hvis det på nogen måde er muligt, så gør vi, hvad vi kan, fortæller overlæge Mette Hallas fra Palliativt Team Fyn på OUH, der samarbejder med foreningen.

I 2013 viste en undersøgelse fra Videncenter for Rehabilitering og Palliation, at 55 procent af danskerne har et ønske om at dø derhjemme. Tallet er stigende. Alligevel ender langt de fleste uhelbredeligt syge deres dage i en sygehusseng.

Michael Hviid Jacobsen, professor i sociologi ved Aalborg Universitet, har blandt andet forsket i dødskulturen i Danmark. Han mener, at det at dø derhjemme kan have stor betydning.

- Studier har vist, at der gennem mange år har været et markant ønske hos danskerne om at dø hjemme og i stigende grad alternativt at dø på hospice. Dødsstedet forbindes for mange med muligheden for at få en sidste tid, der udspiller sig under de rammer, som er betydningsfulde for mennesker. Hjemmet er kendetegnet ved en tryghed, genkendelighed og et nærvær, som det ikke altid er muligt at genfinde på sygehuse eller i andre institutionelle rammer.