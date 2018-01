- Det kan være, at de har har mange smerter eller brug for at få etableret den rette kontakt til kommunen. Det kan også være en familie med små børn, der har brug for særlig støtte. Hvis vi vurderer, at de også kan have gavn af en frivillig, så sender vi dem videre til Inge Hansen, fortæller Mette Hallas.

Palliativt Frivilligt Netværk (PFN) På Fyn er der årligt mellem 700 og 800 mennesker, der rammes af en uhelbredelig sygdom. Mange af dem har et ønske om en palliativ (lindrende) omsorg og støtte i deres eget hjem. Palliativt Frivilligt Netværk (PFN) er en non-profit forening, der i et samarbejde med Palliativt Team Fyn tilbyder omsorg for uhelbredeligt syge i eget hjem. Foreningen blev dannet i 2013. De frivillige tager langt oftest ud til de uhelbredeligt syge i familiens eget hjem. Men de kan også vælge at sidde hos uhelbredeligt syge på Palliativt Afsnit på OUH. Man skal kunne afsætte mellem tre og fire timer om ugen. I 2017 var der 46 frivillige i foreningen, som hjalp 102 uhelbredeligt syge i deres eget hjem på både Fyn og Langeland. Foreningens eksistens bygger på fondsstøtte, private donationer, kontingenter og kommunale §18 midler, der går til støtte af frivilligt arbejde. Man kan støtte foreningen via medlemskab eller som frivillig. Foreningen mangler især mandlige frivillige.

- Hvis der er en familie, der har behov for det, kan jeg sørge for, at der kommer en frivillig en gang om ugen og er sammen med dem - helt på familiens præmisser. Det kan være, at de har brug en at snakke med om sygdommen - eller måske netop ikke sygdommen. Det kan også være den pårørende, der har brug for at komme lidt væk hjemmefra, fortæller hun.

Men selvom de har brug for professionelle hænder, er der også de menneskelige behov. Og det er her, Inge Hansen, koordinator i Palliativt Frivilligt Netværk, kommer ind i billedet.

Vi fokuserer på livet nu og her. Dem, vi besøger, har netop brug for at blive set som hele mennesker og ikke mennesker med en sygdom. Inge Hansen

Nogle mennesker ved med sikkerhed, at tidspunktet er nært forestående. Det er de uhelbredeligt syge, for hvem der kun er smertestillende behandling tilbage.

- Hvert hjem taler sit eget sprog, og det er min opgave at finde nogen, der passer til lige dén familie. Nogle vil gerne have en frivillig, de kan snakke om 2. Verdenskrig med. Andre vil gerne ud og mærke den friske luft i ansigtet. Og så er der dem, der har brug for en frivillig til at sidde hos den syge om natten, så de pårørende kan få sovet. Det er meget forskelligt, forklarer hun.

Inge Hansen sørger for at matche med den rette frivillige.

De frivillige skal ikke erstatte den professionelle hjælp eller på andre måder deltage i plejen af den syge. De skal udelukkende være der som et menneske, der møder et andet menneske.

- Mange ved ikke, at muligheden er der. Og de kan være forlegne over at bede om hjælp, fordi de får hjælp af deres børn og børnebørn. Men de frivillige har jo netop ikke noget følelsesmæssigt i klemme eller forventninger om, at der bliver budt på hjemmebag.

I 2013 viste en undersøgelse fra Videncenter for Rehabilitering og Palliation, at 55 procent af danskerne ønsker sig at dø i eget hjem. Blandt danske kræftpatienter er dette tal helt oppe på 70-80 procent.

Palliativt Frivilligt Netværk blev stiftet i 2013 af Rotaryklubberne på Fyn og har siden 2014 hjulpet et utal af familier. Ifølge foreningen er behovet for hjælp til at tilbringe den sidste tid i hjemmet både stort og stigende.

- Det er et ønske hos rigtig mange, og så kan de frivillige være med til at gøre forskellen. Men det kan også være en kombination af flere ting, der gør det muligt, fortæller Mette Hallas.

De frivillige gør det ofte muligt at støtte den syge og de pårørende i at tilbringe den sidste tid derhjemme .

De frivillige skal være klar til at rykke ud med kort varsel. Der går typisk en-tre dage, fra behovet er der, til den frivillige kan være hos familien. Og de skal være mentalt forberedt på, at hvert møde kan være det sidste.

- Når de siger farvel, så kan det være sidste gang, og det skal man være klar over. Men det er ikke der, vores fokus er. Vi fokuserer på livet nu og her. Dem, vi besøger, har netop brug for at blive set som hele mennesker og ikke mennesker med en sygdom, fortæller hun.

De frivillige skal også være både mentalt, psykisk og fysisk rustet til opgaven.

- De skal selvfølgelig have forholdt sig til deres egen død og ikke være bange for at tale om de svære ting. Og så kan det ikke nytte, at de gør det her, fordi de selv har brug for nogen at snakke med om deres egne problemer. Det skal være familien og den syge, der sætter dagsordenen, og de frivillige har tavshedspligt, fortæller hun.

Alligevel oplever Inge Hansen, at det ikke kun er de syge, der får noget ud af besøgene.

- Stort set hver gang kommer de frivillige tilbage og fortæller, hvor livsbekræftende det har været at være sammen med et menneske, som de ellers aldrig ville have mødt. De får mange gode oplevelser og de mest fantastiske livshistorier, fortæller hun.

Sidste år aflagde de i alt 46 frivillige 729 besøg hos 102 uhelbredeligt syge borgere på Fyn og Langeland.