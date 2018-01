ODENSE: I Borgernes Hus markeres årets internationale Auschwitzdag lørdag fra klokken 13 med beretninger om Islamisk Stats overgreb på yazidierne i det vestlige Irak.

Tre tidligere fanger vil berette om, da IS midt i 2014 overfaldt yazidierne og bemægtigede sig et landområde med næsten 400.000 mennesker. Dem, der ikke nåede at flygte, fik valget mellem konvertering til islam, sunni, eller døden. De overlevende blev gjort til slaver. Dette har stået på siden 2014, og flere tusinde yazidier mangler stadig at komme ud i friheden.

Gratis adgang, men tilmeld dig på bibliotekets hjemmeside. (RAS)