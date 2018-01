Bevæbnede mænd har onsdag morgen angrebet Red Barnets kontorer i Jalalabad i den østlige del af Afghanistan.

Det rapporterer flere internationale nyhedsbureauer.

Der er endnu uvist, om angrebet har kostet menneskeliv.

- Der var en eksplosion, og målet var Red Barnet, siger Attaullah Khogyani, talsmand for provinsregeringen i Jalalabad, til Reuters.

Han tilføjer, at der pågår kampe på stedet, og udtaler til AFP, at "indtil videre er 11 sårede personer bragt til hospitaler".

- Cirka klokken 9.10 eksploderede en bilbombe ved indgangen til Red Barnets bygning, siger Attaullah Khogyani.

- En gruppe bevæbnede mænd kom derefter ind på området, tilføjer han.

En person, som befandt sig inde i bygningen, da angrebet gik i gang, fortæller, at han hørte et "højt brag".

- Vi løb i dækning, og jeg så en bevæbnet mand ramme hovedporten med et raketstyr for at trænge ind på området. Jeg hoppede ud af et vindue, siger Mohammad Amin fra en hospitalsseng i Jalalabad til AFP.

Ingen grupper har påtaget sig skylden for angrebet.

For få dage siden angreb bevæbnede medlemmer af Taliban et luksushotel i Kabul. Mindst 22 blev dræbt. Hovedparten var udlændinge.

Den tidligere danske statsminister Helle Thorning-Schmidt har siden hun forlod dansk politik i sommeren 2015 været administrerende direktør for Red Barnets internationale organisationen, Save the Children International, der har hovedsæde i London.

På organisationens hjemmeside er der ingen oplysninger om angrebet i Afghanistan.