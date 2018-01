Den danske tennisstjerne Caroline Wozniacki står i sin anden semifinale ved årets første grand slam-turnering, Australian Open.

Det står klart, efter at hun under Melbournes nattehimmel slog spanske Carla Suárez Navarro i kvartfinalen 6-0, 6-7, 6-2 natten til onsdag australsk tid.

Sidste gang, den nu 27-årige dansker var blandt de sidste fire i turneringen var i 2011, hvor hun blev slået i en tæt kamp med kinesiske Li Na.

Og det er ikke en kamp, Wozniacki husker tilbage på med glæde.

- Det er dejligt at være tilbage i semifinalerne her. Det er nogle år siden. Sidste gang, jeg var i semifinalen, havde jeg matchbold mod Li Na og tabte alligevel, siger Wozniacki.

I semifinalen i 2011 havde Wozniacki vundet første sæt 6-3 og skulle serve ved stillingen 5-4 i andet sæt. Her misbrugte den topseedede dansker en matchbold, hvorefter kineseren vandt sættet og senere kampen.

- Det hjemsøger mig stadig i dag, så jeg håber på et andet resultat denne gang, siger Wozniacki om et af karrierens mest smertefulde nederlag.

- Det var en kamp, der gjorde virkelig ondt. Jeg har før tabt efter at have haft matchbold, og jeg har vundet efter at have været nede med en matchbold. Den kamp var speciel, siger Wozniacki.

Der er sket meget siden 2011, hvor Caroline Wozniacki spillede passivt i flere afgørende dueller mod sin kinesiske modstander.

I dag er det en mere aggressiv udgave af Wozniacki, der igen står i semifinalen i Melbourne.

Det mener Carla Suárez Navarro efter tirsdagens kvartfinalenederlag.

- Caroline har været god fra baghånden, siden hun var helt ung, men hun spiller mere aggressivt med forhånden i dag - mere ned ad linjen, siger den 29-årige spanier, der har mødt Wozniacki adskillige gange.

- Hun har altid været både mentalt og fysisk stærk, tilføjer spanieren.

Caroline Wozniacki spiller semifinale med den useedede belgier Elise Mertens torsdag.