Den tyske tennisspiller Angelique Kerber er klar til semifinalen ved Australian Open efter en overbevisende sejr i kvartfinalen.

Her besejrede den 30-årige tysker amerikanske Madison Keys i to sæt.

6-1, 6-2 lød de overlegne sejrscifre, og Kerber skulle blot bruge 51 minutter på at ekspedere den 17.-seedede amerikaner ud af turneringen.

Kerber er den tredje spiller, der er klar til semifinalen hos kvinderne i Australien. Hun møder i sin semifinale vinderen af kampen mellem topseedede Simona Halep og sjetteseedede Karolína Plísková.

Den anden semifinale står mellem danske Caroline Wozniacki og den useedede belgier Elise Mertens.

Kerber er blot seedet som nummer 21 i Australien, men efter et skuffende 2017 virker hun for alvor til at have genfundet storformen.

Den tidligere verdensetter er således fortsat ubesejret i det nye år.

Hun indledte sæsonen med at vinde fire kampe ved turneringen Hopman Cup - det uofficielle VM for hold. Efterfølgende vandt Kerber fem kampe på vej mod titlen ved WTA-turneringen i Sydney.

Med sejren over Keys natten til onsdag sikrede den stærke tysker sig samlet set sin sejr nummer 14 ud af 14 mulige i 2018.

I 2016 gik Kerber hele vejen i Australian Open og sejrede i finalen.