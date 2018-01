Den amerikanske tennisstjerne Serena Williams vender tilbage til sporten i forbindelse med Fed Cup-turneringen 10. februar.

Det oplyser det amerikanske tennisforbund tirsdag ifølge nyhedsbureauet AFP.

Williams, der har 23 grand slam-titler i single, har siden hun fødte sit første barn i efteråret 2017 ikke optrådt på kvindernes tour med undtagelse af en opvisningskamp omkring årsskiftet.

Hun havde bebudet et comeback i forbindelse med den igangværende Australian Open, men i begyndelsen af januar meddelte arrangørerne, at hun havde opgivet at forsvare sin titel.

Den 36-årige Williams følte sig ikke klar til at konkurrere på topniveau, efter at hun ugen forinden havde gjort comeback efter sin barsel i en opvisningsturnering i Abu Dhabi.

- Efter at have spillet i Abu Dhabi har jeg indset, at selv om jeg er meget tæt på at være klar, så er jeg ikke, hvor jeg gerne vil være, sagde Serena Williams i en meddelelse.

- Selv om jeg er skuffet, så har jeg besluttet, at jeg ikke stiller op i Australian Open i år, tilføjede hun.

Serena Williams vandt sidste år turneringen i Melbourne, mens hun var gravid med sit første barn.