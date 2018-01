Facebook har købt et firma, der kan kontrollere identifikation. Det ses som et træk mod falske profiler.

Det sociale medie Facebook har købt firmaet Confirm, der lever af at kunne kontrollere, om offentlige identifikationspapirer så som kørekort er ægte.

Det skriver flere medier, deriblandt nyhedsbureauet Reuters.

Opkøbet bliver set som et træk for at blive bedre til at kontrollere, hvem der køber reklamer og eksponering på det sociale medie.

- Deres ekspertise og teknologi vil styrke vores fortsatte indsats for at holde vores digitale fællesskab sikkert, skriver en talskvinde for Facebook til erhvervsmediet Bloomberg om opkøbet.

Facebook og andre sociale medier som eksempelvis Twitter er kommet i stormvejr, efter at det er kommet frem, at grupper med stærke forbindelser til den russiske stat i stort omfang forsøgte at påvirke den amerikanske præsidentvalgkamp i 2016.

Det skete med falske profiler og grupper, der betalte for at få spredt ekstreme og hadfyldte falske nyheder. Ifølge estimater nåede falske nyheder fra Rusland 126 millioner amerikanere under valget.

I løbet af 2017 er den russiske kampagne blevet oprullet af de amerikanske efterretningstjenester, og specielt Facebook er kommet under kritisk fokus fra den amerikanske kongres.

Flere medlemmer af Kongressen gik aggressivt til værks over for Facebook, da selskabet måtte erkende, at det ikke havde styr på, hvem der købte reklamer og spredte information på selskabets platform.

- Hvordan kunne Facebook, der er stolte over at kunne håndtere milliarder af datapunkter, ikke opdage, at politiske reklamer købt med russiske rubler kom fra Rusland?, tordnede den demokratiske senator Al Franken mod Facebook under en høring i Senatet i efteråret 2017.

Rusland og andre magter har de seneste år aktivt brugt falske profiler på sociale medier til at undergrave tilliden til vestlige demokratier i deres befolkninger og til at så splid.

Det har affødt en større debat om, hvorvidt sociale medier kan fortsætte med at være ansvarsfri over for det indhold, der bliver spredt på dem.