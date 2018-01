Rusland ender måske med at forlade Europarådet som følge af striden om den russiske annektering af Krim.

Det frygter Michael Aastrup jensen (V), der er formand for den danske delegation til Europarådet.

- Ja, det gør jeg. Og jeg bruger ordet "frygter", fordi det er synd for den russiske befolkning, hvis den mister adgangen til domstolen, siger Aastrup Jensen.