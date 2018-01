Kvinde fik hjælp af tilsyneladende flink mand med at få sin kuffert op i toget, men bagefter opdagede hun, at han havde stjålet hendes pung.

Hjælpsomhed er en god ting, når man står med en tung kuffert og skal op i toget. Men for en kvinde endte det forleden med, at den "flinke" hjælper stak af med hendes pung.

Episoden fandt sted mandag midt på eftermiddagen, hvor kvinden skulle stige om bord på toget på en perron på Odense Banegård Center på Østre Stationsvej. En mand tog resolut hendes kuffert og løftede den op i toget, tilsyneladende som en venlig gestus.

Så venlig var den dog ikke, fremgår det af politiets døgnrapport, for i samme øjeblik opdagede kvinden, at manden havde stjålet hendes pung op af hendes jakkelomme. Kvinden råbte meget højt, at gerningsmanden skulle stoppe, mens han løb hen ad perronen og ned ad trappen til gangen under den gamle banegård. Derfra forsvandt han i ukendt retning.

Manden beskrives som 25 til 33 år, 175 til 180 centimeter høj, spinkel af kropsbygning, og hvid hudfarve. Han talte engelsk med accent, og var iført en lysebrun hue med kvast, sort dunjakke, blå jeans og sorte briller. Han medbragte en lille sort blank kuffert.