Anja Lund (V) fra Nordfyn sætter sig i næstformandsstolen i Region Syddanmarks udvalg for anlæg og innovation. Samtidig har hun iført sig formandskasketten for Børne og Unge Udvalget på Nordfyn. Hun glæder sig til det og ser fordele ved at sidde begge steder.

- Jeg har rykket min salon hjem, så det er nemmere for mig at få det til at hænge sammen på den måde, fortæller hun.

Hun accepterer dog, at hendes hverv i henholdsvis kommune og region kommer til at tage tid fra hende private job som frisør.

Hun er ikke bange for, dobbeltmandatet bliver et problem.

Nogle gange været lidt frustreret over, at man ikke rigtig har kendskab til, hvad der sker regionalt, så det glæder jeg mig til at få indblik i. Anja Lund (V)

- Det er rigtig interessant at være politiker og, det er godt at kunne være begge dele, fordi er kommet et tættere og tættere samarbejde mellem kommune og region, så derfor synes jeg, det giver rigtig god mening, at jeg sidder begge steder.

- Jeg får travlt, erkender Anja Lund (V), der er valgt til formand for Børne og Unge Udvalget på Nordfyn og samtidig nyvalgt medlem af regionsrådet i Region Syddanmark. Her sætter hun sig i næstformandsstolen i Anlæg og Innovationsudvalget, der blandt andet har med byggeriet af Nyt OUH og flere andre sygehusprojekter at gøre.

Anja Lund blev i 2013 første gang valgt til kommunalbestyrelsen i Nordfyns Kommune. Dengang satte hun sig i spidsen for kommunens Social og Sundhedsudvalg. Og med den baggrund glæder hun sig til at kaste sig over regionsarbejdet, hvor sundhedsvæsenet er det altdominerende emne.

- Det har været interessant at være formand for Social og Sundhedsudvalget. Men jeg har nogle gange været lidt frustreret over, at man ikke har kendskab til, hvad der sker regionalt, så det glæder jeg mig til at få indblik i. Hvis der er nogle problemer, er det ikke kun i kommunen eller kun i regionen. Det er noget, vi skal samarbejde omkring ved at sætte borgerne i centrum, mener hun.

- Der er helt klart områder, hvor vi kunne blive bedre i kommunerne. Der kan man jo sidde i regionen og se de problemstillinger, de sidder med i forhold til kommunerne.

Som eksempel nævner hun emner som sundhedsfremme, forebyggelse og genoptræning.

- Der bliver færre og færre sengepladser. Når antallet af sengepladser bliver skåret med 20 procent i 2022, skal vi være meget bedre til at samarbejde omkring det.

Hun forventer i det hele taget, at Nyt OUH og de andre sygehusbyggerier vil sluge en stor del af regionsrådets tid.

- Der er mange beslutninger, der skal tages, inden det skal stå færdig i 2022. Jeg når ikke at være med til åbningen, hvis ikke jeg bliver genvalgt om fire år, siger hun med et smil, men hele opbygningsfasen er jeg med til at træffe beslutninger omkring.

Også samarbejdet med private aktører og innovationsdelen bliver vigtige elementer de kommende fire år.

Til spørgsmålet om, hvordan det er lykkedes hende at blive valgt til en formandpost som nyvalgt til kommunalbestyrelsen og nu med en anden formandspost og en viceborgmesterstilling på Nordfyn samt en næstformandspost i regionen, siger hun.

- Jeg tror, det er mig som person. Jeg bruger meget tid og vil det gerne. Det er også en fordel at være selvstændig på nogle områder. Det har haft konsekvenser for min virksomhed, men det er et valg, jeg selv har taget.

Det var en opfordring fra Morten Andersen (V) (borgmester i Nordfyn Kommune, red.), der gjorde, at hun gik ind i politik for fire år siden.

- Jeg tog opfordringen til mig og er gået all in. Det har givet mig bonus. I forhold til regionen var det en opfordring fra mit bagland. De mente, at jeg ville være god til det.

Foreløbig har Anja Lund mandag aften været til sit første møde i regionsrådet.

- Det var jo mest et intromøde. Nu er der er rigtig meget læsearbejde, og så skal jeg ud at opleve de forskellige til dele af regionsarbejdet. Jeg glæder mig til at komme længere ned i maskinrummet, slår Anja Lund fast.