Den sydafrikanske jazzmusiker Hugh Masekela er tirsdag død. Han blev 78 år. Det skriver flere internationale nyhedsbureauer.

- Efter en langvarig og modig kamp med prostatakræft døde han fredfyldt i Johannesburg, skriver Masekelas familie i en udtalelse.

Masekela var antiapartheidaktivist og bliver ofte kaldt "faderen til sydafrikansk jazz". Han spillede både trompet, sang og komponerede.

Den sydafrikanske præsident, Jacob Zuma, lovpriser Masekela som en "jazzkunstner, legendarisk trompetist, kulturel aktivist og befrielseskæmpende veteran".

Zuma påpeger, hvordan Masekela kæmpede globalt mod apartheid gennem sin musik og mobiliserede international støtte.

- Det er et umådeligt tab for musikindustrien og for landet i almindelighed, siger Zuma ifølge nyhedsbureauet AFP.

Maseleka begyndte at spille trumpet som teenager. Sin første trumpet fik han gennem præsten og antiapartheid aktivisten Trevor Huddlestone.

Helt op i 70-års-alderen fortsatte Maseleka med at turnere rundt omkring i verden.

Som mange andre musikere var hans liv også fyldt med en overflod af kvinder, alkohol og stoffer.

- Jeg var beruset af penge - når jeg kunne finde dem - stoffer, som aldrig var svære at finde, samt kærlighed, begær og musik. Og jeg havde ikke travlt med at blive ædru, har Maseleka skrevet ifølge AFP.

En del af sit liv har han også boet uden for Sydafrika. Masekela flygtede i 1960 fra Sydafrika og vendte først tilbage, da Nelson Mandela blev løsladt i 1990.

I 1980'erne bidrog han blandt andet til den internationalt kendte musical "Sarafina" om raceuroligheder i Soweto.

Blandt hans mest berømte sange er "Bring him back home", der kræver Mandela løsladt fra fængsel, og "Grazing in the grass".

"Grazing in the grass", der er fra 1968, toppede de amerikanske hitlister, mens han boede i Los Angeles og hang ud med stjerner som Jimi Hendrix og Marvin Gaye.

Listen af andre musikere, som Maseleka har samarbejdet med, tæller store kunstnere som Paul Simon. Maseleka turnerede med ham i 1980'erne.

Han har også samarbejdet med en dansk gruppe - gruppen Baobab Sisters.

- Hans tro på os og vores sang har haft en stor betydning for gruppens selvforståelse og udvikling. Vi kommer virkelig til at savne ham, siger Baobab Sisters' leder Rikke Forchhammer i en pressemeddelelse.