Kropsidealer: Klokken ringer ind til spisefrikvarter. Vi sætter os sammen med de sædvanlige. Mens vi spiser, sidder en af vores veninder, og kigger ud i luften. "Skal du ikke have noget at spise," spørger vi hende. "Nej, jeg er ikke sulten," svarer hun. Ligesom i går og dagen før den, tænker vi alle. Vi har prøvet at snakke med hende, men hun gider ikke. Og dagene går...

I badet står hun med ryggen til alle andre, men det skjuler ikke noget. Man kan tydeligt se hendes ribben. Hendes talje har aldrig været tyndere, hendes hofter stikker unormalt ud fra hendes krop, og hendes lår er tynde som tændstikker.

Flere og flere unge får spiseforstyrrelser. I Danmark findes der 75.000 mennesker - børn, unge som voksne, der lider af en spiseforstyrrelse. 5.000 lider af anoreksi, 30.000 af bulimi og 40.000 af tvangsoverspisning. De fleste der får spiseforstyrrelser er fra 14 - 16 år, men også børn helt ned til 8 år kan udvikle spiseforstyrrelser. Små piger skal da ikke gå og have det dårligt med sin egen krop. Det synes, vi er forfærdeligt. Man skal simpelthen gribe ind, før sygdommen tager overhånd. Vi synes skolerne, skal snakke mere om det med deres elever. Hvis vi f.eks. vidste, hvor alvorlig en spiseforstyrrelse kan være, eller hvad tegnene på spiseforstyrrelse er, kunne vi have gjort noget på det rette tidspunkt, i stedet for at tænke, at det ikke var alvorligt. Man kan snakke mere om det, ligesom man snakker om alkohol i skolen, så burde man også snakke om spiseforstyrrelser.

I forhold til tidlig behandling, er der meget debat om, hvornår man skal behandle folk med spiseforstyrrelser. Tidligere var der nogle kriterier for, hvor meget man skulle veje, og at man skulle have en BMI under 18,5 for at få en behandling. Det betød, at man skulle være ret syg for at få behandling. Det er ikke smart i forhold til at sætte tidligt ind. Sådan er det heldigvis ikke helt mere. Dette er måske grunden, til at flere får spiseforstyrrelser. Phd-studerende Pil Lindgreen siger: "Man oplever stadigvæk, at der er mange, der fortæller, at deres egen læge ikke rigtig tager det alvorligt, før de er meget tynde. Hvis privatpraktiserende læger sætter behandlingen hurtigt i gang, vil det hjælpe i forhold til at øge chancen, for at man bliver rask, også før de er helt vildt tynde, for det skal de nok blive, hvis de først bliver syge.''

Det ser vi som et stort problem, da det er utroligt vigtigt, at der bliver grebet meget hurtigt ind. Hvis der bliver grebet hurtigere ind, vil patienterne blive hurtigere raske.

Hvis f.eks. lægen hurtigt reagerer, på en patient der kommer ind, og er ved at udvikle en spiseforstyrrelse, kan personen hurtigt blive henvist til noget samtaleterapi. Det er også meget vigtigt, at de pårørende, altså forældre, søskende eller kæreste henvender sig til en læge, hvis de fornemmer tegn på en spiseforstyrrelse. Igen, hvis man ikke ved noget om symptomer på en spiseforstyrrelse, kan man jo ikke gribe hurtigt ind. Det er derfor, vi synes, det er vigtigt, at man snakker om det på folkeskoler, gymnasier osv.

Vi mener, at det bedste er at være opmærksom og sætte ind så tidligt som muligt, hvis man får mistanke om, at nogen er ved at udvikle en spiseforstyrrelse. Det er rigtig godt at snakke om det i skolen, herunder også tale om indholdet i modeblade, film og tv, samt sociale medier, og hvordan modeller, stjerner osv. ser ud i forhold til "normale" mennesker. Det er også vigtigt at tale om, at kroppe er forskellige og ser forskellige ud, og hvad der er sundt og "normalt'' for nogen, måske ikke er det for andre.