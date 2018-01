Loven skal overholdes. Vandet skal kunne løbe væk

Replik: Der har været flere reaktioner på mit læserbrev om oversvømmelser i hobetal.

Her vil jeg tage fat på nogle indvendinger fra den seriøse ende. At andre prøver at dæmonisere mig, må stå for deres egen regning - det giver anledning til morskab, ikke til seriøs debat.

Lad mig slå fast med det samme: Bæredygtigt Landbrug har aldrig ønsket at få vandløbsloven ændret - den skal blot overholdes. Problemerne opstår, når loven og regulativerne ikke overholdes. Når vandspejlet kommer til at stå så højt, at landmandens dræn er under vand, kan landmanden jo have vedligeholdt sine dræn lige så tosset han vil - så virker de ikke. Men I har ret - selvfølgelig skal landmanden vedligeholde sine dræn.

Og så er det rigtigt, at der i vandløbsloven også står, at der også skal tages hensyn til miljømæssige forhold i vandløbskvaliteten. Selvfølgelig skal der det - men hverken natur eller miljø har godt af stillestående vand, der forsumper store områder. Alle de eksempler på vandløb der trives, der gives i de indlæg, der fulgte i halen på mit, er jo omtale af vandløb, der netop trives, fordi vandet risler og løber væk. Det er det, der er hele pointen.