Assens Havn efter 1. januar

Udover visionsplanen , der er et overordnet mål for udviklingen af havneområdet, er der en ejerstrategi for Assens Havn. Det er en overordnet pejling for, hvad havnen kan og skal gøre - f.eks. mere erhvervsrettet eller mere turistrettet.Havnen blev 1. januar igen en kommunal havn efter at have været en kommunal selvstyrehavn. Havnechef Ole Knudsen blev virksomhedsoverdraget i den forbindelse.I stedet for, det var havnebestyrelsen som var Ole Knudsens "chef", er det nu Annette Bæk, miljø- og naturchef i kommunen. Havnen hører ind under Miljø,- Teknik- og Planudvalget.