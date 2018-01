Forbipasserende og beboere fra området i Tingbjerg var mandag, sammen med utallige journalister og fotografer, mødt op ved Ali Parnians ødelagte bageri for at overvære udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs besøg.

Ali Parnian siger, at han har sagt nej til at betale beskyttelsespenge, og at det er grunden til, at hans bageri flere gange har været udsat for hærværk.

Ifølge Parnian kom en unavngiven person ind i bageriet og sagde, at han kendte mange, som ville smadre butikken - men at han kunne stoppe dem, hvis Parnian betalte ham 100.000 kroner.

Inger Støjberg mener, at problemet bunder i parallelsamfund.

- Det er politiet, der skal bestemme her, ikke kriminelle, afstumpede personer.

- Der findes parallelsamfund, der, i stedet for at gå til de danske myndigheder, enten betaler penge til kriminelle eller prøver at løse problemerne uden politiet, og det er et problem, siger Inger Støjberg.

Inger Støjberg meldte sit besøg i et Facebook-opslag, hvor hun blandt andet skriver, at hverken røde eller blå regeringer "har turdet tage fat ved nældens rod".

Adspurgt om, hvad der skal gøres ved problemet, med at bander kræver afpresningspenge, siger hun, at regeringen arbejder på et udspil til, hvordan der kan blive gjort op med parallelsamfund.

- Det handler om straf og politiets tilstedeværelse i områderne.

- Men det handler også om det lange seje træk om at tage Danmark, sproget og kulturen til sig.

- Det vil regeringen sætte ind over for, og derfor kommer vi meget snart med et udspil til at bekæmpe parallelsamfund, siger Inger Støjberg.

Foran de smadrede, tomme glasmontrer ligger glasskårene tirsdag stadig på gulvet i bageriet.

Midt i rodet siger Ali Parnian, at han har haft bageriet i seks måneder, men at problemerne begyndte torsdag, hvor der blev kastet sten mod butiksfacaden, og kanonslag smadrede butikkens vinduer.

Ali Parnian er glad for støtten og den opmærksomhed, der har været.

- Måske kan det fra i dag få bare én til, i stedet for at betale penge, at gå til politiet og anmelde det ligesom mig, for det er meget bedre, siger Ali Parnian.

Han siger, at han vil åbne et bageri igen, men at det bliver et andet sted end Tingbjerg.