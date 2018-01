Makedoniens frygtede venstrehåndsskytte Kiril Lazarov måtte udgå med en skade, da makedonerne tabte til Spanien ved håndbold-EM i søndags.

Men selv om den 37-årige stjernespiller stort set er blevet meldt ude af turneringen på EM's officielle Twitter-profil, forbereder det danske mandskab sig på, at han alligevel når at blive klar til at møde Danmark onsdag.

- Lad os nu se, om han ikke stiller op. Det tror jeg faktisk, han gør, siger den danske målmand Niklas Landin.

- Jeg tror da, han har fået et riv, men jeg er også sikker på, at han vil gøre alt for sit hjemland, og jeg tror, vi skal forberede os 100 procent på, at han stiller op.

Lazarov har spillet på det makedonske landshold i 18 år og har lavet mere end 1200 mål fra sin position som højre back.

Danskerne er klar over, at onsdagens opgave bliver en helt anden, hvis han må melde forfald.

- Han tager gerne 10-15 skud per kamp. Han er deres playmaker i angrebet, og ham de sætter deres lid til i pressede situationer. Hvis han er ude, skal de finde en ny til at træffe de afgørende beslutninger, siger Niklas Landin.

Usikkerheden om Lazarov gør, at landstræner Nikolaj Jacobsen må forberede sit hold på flere forskellige scenarier.

- Det er en lidt svær størrelse, fordi det er to forskellige hold med og uden ham. Med ham har de en af Europas bedste skytter og noget rigtig godt syv-mod-seks-spil, siger Jacobsen.

Kampen mod Makedonien er Danmarks sidste i mellemrunden. Med et point er danskerne sikre på at avancere til semifinalen.