Dokumentarfilmen "De Sidste Mænd i Aleppo", der handler om redningstjenesten De Hvide Hjelme i den krigshærgede syriske by Aleppo, er nomineret til en Oscar i kategorien bedste dokumentar.

- Vi er jo simpelthen så stolte, siger danske Søren Steen Jespersen, der er producer på filmen.

- Jeg håber, det kommer til at gøre sindssygt meget godt for filmen, så den bliver set af endnu flere folk. Både beslutningstagere og almindelige mennesker i hele verden.