Sten Slot Knudsen har forpagtet både Kragsbjerggården og Odense Cityhostel, og han har været engageret i vandrerhjem i over 40 år. Han afviste selv at overtage city-vandrerhjemmet, fordi han vurderede, at der ikke var økonomi i at købe stedet.

- At behovet for et cityvandrerhjem er stort ses på bookinger og belægningen. Der har været perioder, hvor lejrskoler er blevet sendt videre til Kerteminde og Svendborg. Det betyder, at Odense går glip af omsætning, siger han.

Han forklarer også, at byen netop vil slå sig op på turisme og gerne vil være cyklernes by. Kombinationen er cykelturisme, og det er et publikum, som er voksende, mener han.

- Vandrerhjem i byerne trender ellers helt vildt i øjeblikket. Der er stor efterspørgsel på familieferier, på billig indkvartering ved større arrangementer. Der var udsolgt under Tinderbox, og det var ikke til at få et værelse, da Odense var vært for en international e-sportturnering, fortæller Sten Slot Knudsen.

Det gør ondt på en gammel vandrerhjemsmand som Sten Slot Knudsen, at det lille, fine cityhostel er blevet solgt og fremover skal være hotel. Dermed slutter en epoke, der blev indledt samtidig med åbningen af Odense Banegård Center for 23 år siden.

Det var her, Martin Færgemann kom ind i billedet, og det lykkedes ham at få gennemført handelen. Han arbejder stadig på projektet og ønsker ikke på nuværende tidspunkt at komme med detaljer omkring indretningen. Dog bekræfter han, at det er et hotel, vandrerhjemmet skal ændres til.

Vandrerhjemmet er solgt af Odense Kommune, som i første omgang betingede sig, at der fortsat skulle drives vandrerhjem. Den beslutning blev lavet om af Økonomiudvalget, som ønskede at stille en ny ejer frit med hensyn til udnyttelsen.

Vandrerhjemmet er indrettet med 39 værelser og en samlet kapacitet på 130 senge. Der er adgang til bad og toilet, og selv om indretningen kan forekomme lidt spartansk, så er der de faciliteter, som efterspørges. Der er lobby og restaurant i stueplan og et indgangsparti i svinget ind bag om banegårdscentret. Når letbanen om et par år åbner, vil placeringen være om muligt endnu mere central.

Det er Martin Færgemann, som har købt vandrerhjemmet ved banegården, og han har planer om at indrette hotel i de fem etager, som udgør den klassiske rødstensejendom, der ligger som et levn for enden af centermastodonten, der for nylig blev voldsomt opgraderet med Borgernes Hus, hvor centralbiblioteket og borgerservice er rykket ind i totalt ombyggede lokaler. Ud mod stationsvejen fremstår centret her med kobberforgyldt facade.

Martin Færgemann har drevet Kai Thor Catering, som han solgte for godt et år siden. Odense Sport & Event købte virksomheden, og det har givet Færgemann økonomiske muskler til at gå i gang med hotellet.

Købsprisen har det ikke været muligt at få oplyst. Der gættes på et beløb mellem 20 og 30 millioner kroner. I dag opleves værelserne som bittesmå. Det kan så også ses på hostelpriserne, der har været på 450 kroner for et enkeltværelse og 650 kroner for et værelse med fire senge.

Sten Slot Knudsen er uforstående over for den kendsgerning, at Odense nu er den eneste af de store byer herhjemme, som ikke er med på hostelbølgen. København indvier nye cityvandrerhjem, og også Aarhus har cityhostel. Sten Slot Knudsen ejer Sønderborg Cityhostel, og han er direktør for Kokkelandsholdet siden 2011.

Oprindeligt var vandrerhjemmet faktisk hotel. Det er opført som sådan og har været drevet som sådan. Da byen ændrede sig, blev det først til kollegium og efterfølgende til vandrerhjem. Nu ser det ud til, at det får sit oprindelige formål tilbage og bliver hotel igen.

Færgemann er ud af den midtfynske familie, som med stor succes drev Midtfyns Festival i Ringe. Hans far Peter var iværksætteren, men da han døde (1991), smuldrede festivalen i løbet af få år, og salget til OB blev ingen redning for den legendariske musikevent. På sit højeste opnåede Midtfyns Festival at overgå Roskilde med 63.000 betalende gæster i 1989.

Salget af festivalen blev afsæt for Martin Færgemann til at drive Fangel Kro, senere også Kai Thor Catering, hvis salg er en del af det økonomiske fundament til at indlede en karriere i hotelbranchen.