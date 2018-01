Eleverne på Vibeskolen i Ullerslev fik tirsdag en førstehåndsberetning om, hvordan det er at være slave hos terrororganisationen IS fra en irakisk kvinde, der i fire måneder blev holdt fanget og misbrugt af de islamistiske terrorister.

Ullerslev: Der er langt mellem elever med brun hud og mørkt hår på Vibeskolen i Ullerslev, men den store verden trængte sig tirsdag eftermiddag på, da en ung irakisk kvinde lagde vejen forbi Østfyn for at fortælle om sine oplevelser som sexslave hos terrororganisationen Islamisk Stat.

Farida Abbas Khalaf er 22 år og bor i Tyskland med sin mor og tre brødre. Hun stammer fra Irak, hvor hendes familie tilhører det religiøse mindretal yazidierne, der af den islamistiske terrororganisation Islamisk Stat (IS) opfattes som vantro og derfor et oplagt mål for organisationens afsindige gerninger. Farida blev for fire år siden taget til fange af islamisterne og brugt som slave, indtil det lykkedes hende at slippe væk.

I øjeblikket rejser hun rundt i Europa og fortæller sin historie til alle, der vil lytte og har nerverne til det. For det var en barsk fortælling, som omkring 100 elever fra 8. og 9. årgang på Vibeskolen blev præsenteret for.

- Jeg levede en ganske almindeligt liv, gik på gymnasiet og drømte om at blive matematiklærer, men den ødelagde IS, indledte hun med at sige.

Foredraget foregik på kurdisk, som blev oversat af den danske forfatter og journalist Deniz Serinci, der har skrevet bøger om IS. Inden Farida gik på scenen fortalte han om terrororganisationen og sine rejser i regionen.

Farida var 19 år, da hun blev fanget af IS. 15. august 2014 er en dag hun aldrig glemmer, for her indtog IS-krigerne den landsby, hvor hun boede med sin mor, far og fire brødre. De følgende dage blev hundredvis af mændene i landsbyen dræbt, blandt andre Faridas far og ældste bror, mens det lykkedes en anden bror at overleve ved at gemme sig under de henrettede mænd. Farida blev umiddelbart efter solgt som slave og sendt til den syriske by Raqqa, hovedstaden i den stat, terroristerne forsøgte at opbygge.

Islamisterne havde et formål med de tilfangetagne yazidi-kvinder: sex.

- Flere gange blev jeg voldtaget af IS-krigerne, fortalte Farida med rolig stemme, som indimellem bævede lidt. Blandt andet da hun fortalte om den niårige yazidipige, hun havde boet i samme hus med og set blive misbrugt.

- Det var altid tortur og vold. Vi blev sultet og derpå solgt videre, fortalte hun.

Da hun efter et stykke tid i fangenskab nægtede at følge islamisternes ordrer, blev hun af gennembanket så voldsomt, at hun havde brud på kraniet tre steder, mistede synet på det ene øje og ikke kunne gå i to måneder efter, foruden at de seks mænd voldtog hende efter tæskene.

Hun kom sig dog, og fire måneder efter at være blevet taget til fange havde hendes "ejer" en dag glemt at låse døren, og Farida gik ud og væk. Hun undslap til en landsby, der ikke var kontrolleret af IS, og skjulte sig hos en yazidi-familie, indtil hun kom i flygtningelejr i den kurdiske del af Irak.

I dag bor hun med sin mor og tre overlevende brødre i Tyskland, hvor hun modtager psykologbehandling for sine traumer.

- Jeg er meget glad for at være kommet til Tyskland, som har støttet mig og givet mig et nyt liv. Jeg kunne ikke have stået her uden den hjælp, sagde Farida og opfordrede tilhørerne til at støtte yazidierne og deres kamp for at få så mange lande til at anerkende IS' grusomheder som et folkedrab.

- Der er stadig over 3000 yazidier, som er fanget hos IS og bliver udsat for forfærdelige ting. De hjernevasker drengene til at blive jihadister og bruger kvinderne som sexslaver. Ingen støtter dem, selv om de har brug for hjælp, fortalte Farida efter foredraget.

Foredragsturnéen er arrangeret af Batavia Media for Aldrigmere.dk, der er Undervisningsministeriets undervisningsportal om holocaust og andre folkedrab. Farida Abbas Khalaf har fortalt sin historie i over 20 lande og næste gang bliver på lørdag 27. januar på Odense Hovedbibliotek.