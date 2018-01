Caroline Wozniackis kvartfinalekamp ved Australian Open mod Carla Suárez Navarro lignede efter et overbevisende første sæt af danskeren noget, der bare skulle overstås.

Men trods 6-0 til Wozniacki i første sæt, endte danskeren med at skulle slås hårdt for sejren, som blev taget hjem med cifrene 6-0, 6-7, 6-2.

- Lige pludselig begyndte hun at spille aggressivt, og det meste gik ind, og jeg følte mig presset, fordi hun begyndte at få gode vinkler. Det må man ikke give hende lov til, siger Caroline Wozniacki efter kampen.

FAKTA: Wozniacki er i sin syvende grand slam-semifinale Med en sejr i tre sæt over spanieren Carla Suárez Navarro spillede Caroline Wozniacki sig tirsdag eftermiddag dansk tid i semifinalen i årets Australian Open, hvor hun møder den useedede belgier Elise Mertens.



Det bliver syvende gang i karrieren, at danskeren går på banen til en grand slam-semifinale.



Herunder et overblik over, hvordan det er gået Wozniacki de seks foregående gange, hun er nået blandt de fire sidste i en af årets fire største turneringer.



2016:



* Når semifinalen i US Open, hvor hun taber 4-6, 3-6 til tyske Angelique Kerber, der senere vinder turneringen.



2014:



* Vinder semifinalen i US Open over kinesiske Peng Shuai, inden danskeren taber finalen i to sæt til amerikanske Serena Williams.



2011:



* Når semifinalen i Australian Open, hvor hun tilspiller sig en matchbold mod kinesiske Li Na. Kineseren afværger dog og slår Wozniacki i tre sæt.



* Senere på året når hun også semifinalen i US Open, men her bliver hun ekspederet ud i to sæt af Serena Williams.



2010:



* Topseedede Wozniacki taber klart i to sæt til russiske Vera Zvonareva i semifinalen. Russeren bliver efterfølgende kørt over af belgiske Kim Clijsters i finalen.



2009:



* Spiller sig i karrierens første grand slam-semifinale, som hun vinder sikkert i to sæt over belgiske Yanina Wickmayer. Finalen taber danskeren til belgiske Kim Clijsters i to sæt.



Kilder: WTA, ritzau

Den andenseedede dansker kunne have lukket kampen med en matchbold ved stillingen 5-4.

Spanieren overlevede dog og tog senere sættet i tiebreak, hvilket var en mental mavepuster for Wozniacki, der var irriterer over, at hun ikke lukkede kampen tidligt.

- Det var svært. Helt sikkert. Når man ikke får den lukket i to sæt, og pludselig føler modstanderen sig ovenpå, siger Wozniacki.

- Jeg tænkte, at jeg ikke burde være i den situation, og jeg burde være hjemme, men samtidig måtte jeg klø på og tænke positivt.

Wozniacki, der nu står i sin anden semifinale ved Australian Open, startede tredje sæt med at lave fire uprovokerede fejl i Suárez Navarros første serveparti.

Derefter fik danskeren igen overtaget i kampen.

- Jeg trådte lige et skridt nærmere på returneringerne, men samtidig gav jeg mig lidt mere tid til serven og sørgede for at holde presset på hende og få hende ud og røre sig, siger Wozniacki om nøglen til sejren i tredje sæt.

Selv om den danske tennisstjerne ærgrer sig over, at hun måtte ud i tre sæt, så er hun stolt over, at hun red stormen af og nu står i semifinalen ved Australian Open.

- Jeg er bare glad for, at jeg holdt hovedet koldt og formåede at lukke kampen i tredje sæt.

I semifinalen møder Wozniacki belgieren Elise Mertens, som hun har stor respekt for.

- Hun har fået en fantastisk start på året. Jeg tror, at hun er ubesejret, og jeg glæder mig til den kamp, lyder det fra Wozniacki.

Den useedede belgier Elise Mertens ekspederede overraskende fjerdeseedede Elina Svitolina ud af turneringen.