Avis skriver, at det formentlig er første gang, at et medlem af USA's regering afhøres af særlig anklager.

USA's justitsminister, Jeff Sessions, blev i sidste uge afhørt i flere timer af den særlige anklagers kontor, som undersøger, om Rusland blandede sig i det amerikanske valg i 2016.

Det bekræfter en talskvinde for Justitsministeriet over for New York Times.

Det er så vidt vides første gang, at et medlem af præsident Donald Trumps regering afhøres i sagen, skriver avisen.

Der er ingen detaljer om, hvad Sessions blev spurgt om.

Sessions fortalte i marts sidste år, at han er inhabil i alle sager om valget i 2016. Det gælder også de undersøgelser, der er om russisk indblanding i valgkampen.

Sessions havde tidligere sagt, at han ikke var involveret i sagen om Rusland. Men det kom frem, at han havde undladt at fortælle Kongressen om to møder, han havde med Ruslands ambassadør under valgkampen.

Da præsident Trump hørte, at Sessions ville erklære sig inhabil, forsøgte han gennem sin advokat at få Sessions til at forblive som leder af undersøgelsen, skriver New York Times. Men uden held.

Med Sessions som inhabil besluttede vicejustitsminister Rod Rosenstein i maj sidste år at udpege tidligere FBI-chef Robert Mueller som særlig anklager i sagen.

For Mueller er Sessions et hovedvidne i to tilfælde, der kan vise sig afgørende, skriver New York Times.

Om der var en forbindelse mellem Trump-kampagnen og Rusland, og om Trump har forsøgt at forhindre en undersøgelse.

Sessions kan have spillet en rolle, da præsidenten 9. maj sidste år fyrede chefen for det amerikanske forbundspoliti, James Comey.

Comey havde inden da bekræftet over for Kongressen, at FBI undersøgte en forbindelse mellem Trumps valgkamp og Rusland.

Den særlige anklager kan under afhøringen af Sessions også have vist interesse for et møde, der blev holdt på et Trump-hotel i Washington i marts 2016.

Her foreslog en af Trumps udenrigspolitiske rådgivere, George Papadopoulos, at han kunne sætte et møde i stand med Ruslands præsident, Vladimir Putin. Sessions var til stede ved det møde.

Papadopoulos erklærede sig i oktober skyldig i at have løjet om sine kontakter med russere, og han erklærede sig villig til at samarbejde med den særlige anklager.