112

Hun har lagt en efterlysning af barnevognen i gruppen "Hvem ved hvad i Fredericia?" og har også ledt efter barnevognen i området omkring sin bolig. Desuden er tyveriet meldt til politiet.

- Jeg tror, nogen har gået og holdt øje med den og tænkt, at den kunne de godt bruge, siger Michelle Devantier.

Barnevognen blev købt fra ny for 10.000 kroner, og den særlige jubilæumsmodel har sort stel, og der er et mønster med prinser og prinsesser på vognen. Michelle Devantier har heldigvis fået at vide, at forsikringen kan dække indkøbet af en ny barnevogn. Hun håber dog ikke, det bliver nødvendigt, men at det i stedet lykkes at finde Melias' barnevogn.