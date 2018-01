Nyborg: Aftalen har været undervejs et godt stykke tid. Men tirsdag kunne den amerikanske burgerkæde Carls Jr. løfte sløret for, at man vil bygge en restaurant i det nye transportcenter ved Storebæltsvej i Nyborg.

Ifølge kædechef Michael Hald vil det give arbejde til op mod 40 personer, hvoraf ungearbejdere og deltidsansatte dog vil udgøre en stor del. Restauranten skal efter planen stå klar inden sommerferien og vil - ligesom blandt andet MacDonalds - give mulighed for drive in.

Carl's Jr Carl's Jr. har, ligesom flere andre burgerkæder, sin oprindelse i USA. For 70 år siden etablerede Carl N. Karcher den første restaurant i Californien. I dag er der cirka 1200 restauranter på verdensplan.Det er Dansk Supermarked Group, der ejer rettighederne til Carl's Jr. i Danmark. Hvilket kan være med til at forklare, at restauranterne traditionelt er placeret sammen med en Bilka-butik.



I oktober 2016 åbnede Carl's Jr. en afdeling i Bilka i Odense. På landsplan tæller kæden foreløbig 12 restauranter, og yderligere fire er planlagt i 2018.

Det forhold, at der i forvejen ligger mange fastfoodrestauranter ved motorvejsafkørsel Nyborg Øst, anser han ikke som noget problem. Tværtimod.

- Vores tese er, at jo flere muligheder der er, jo større trafik skaber du, altså jo flere har lyst til at dreje fra. Så selv om jeg går ud fra, at vores konkurrenter synes, det er træls, at vi kommer til Nyborg, så tror vi på, det er med til at skabe mere trafik, at fastfoodkæderne ligger i en klynge. Lidt ligesom man kender det fra streetfood-restauranterne, siger Michael Hald, der føler sig overbevist om, at Carls Jr. vil formå at adskille sig positivt fra konkurrenterne.

- Vi er et fast food-brand, men vores kvalitet er meget høj. Samtidig tilbyder vi et bredt spektrum af burgere end vores konkurrenter, og så producerer vi først maden, når den er bestilt. Den bliver serveret ved bordene, og vi stiller meget høje krav til vores serviceniveau. Det betyder selvfølgelig lidt længere ventetid, men den kan du bruge på at finde din sodavand og en plads, forklarer han.