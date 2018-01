Taasinge Elementer har købt udviklingsvirksomheden Nordic Build og forventer at starte en produktion i andet halvår af 2018. Der skal derfor åbnes en ny fabrik, og vurderingen er, at der i løbet af to år vil være skabt 30-50 arbejdspladser.

Tåsinge: Taasinge Elementer har købt udviklingsvirksomheden Nordic Build, og der er store forventninger til den. Det fortæller Taasinge Elementers direktør, Martin Tholstrup. - Vi regner med at starte en produktion i andet halvår af 2018, og da vi ikke har ekstra kapacitet på nogle de adresser, vi er på i dag, skal vi etablere fabrik og produktion et andet sted, siger han. “ Vi regner med at starte en produktion i andet halvår af 2018, og da vi ikke har ekstra kapacitet på nogle de adresser, vi er på i dag, skal vi etablere fabrik og produktion et andet sted. Martin Tholstrup, direktør i Taasinge Elementer Umiddelbart vurderer han, at fabrikken i løbet af to år vil beskæftige mellem 30 og 50 medarbejdere, og selv om det ikke er endegyldigt besluttet, hvor den skal ligge, så kan pilen godt ende med at pege på Ryslinge og den tidligere gardin- og persiennefabrik, Fabers Fabrikker. - Jeg kan sige, at vi har lejet et ret stort areal i det tidligere Fabers, som vi bruger til lager, og at bygningerne godt kunne være i spil, siger Martin Tholstrup.

Et ekstra ben

Nordic Build er et system, som er opfundet af arkitekten Nikolai Kjær, og det har i en halv snes år været et udviklingsselskab i Rockwool-regi. Det består af modulsystem af præfabrikerede byggelelementer, der er lavet af en kombination af mineraluld og tynde stålplader og gør det muligt at opføre let byggeri uden at bruge træ. I branchen hedder det "uorganisk byggeri", og for Taasinge Elementer var investeringen oplagt. Fabrikken på Tåsinge laver nemlig udelukkende elementer i træ, og da det ikke udmærker sig ved brandsikkerhed, betyder det, at visse kunder er svære at nå. - Men Nordic Build-systemet kan bruges i byggerier i lufthavne, hotelbranchen og medicinalindustrien, så det giver os yderligere et ben at stå på, siger Martin Tholstrup, der bestemt mener, at fabrikken med overtagelsen af Nordic Build og de tilhørende patenter har fået en god vare på hylden. - Når byggeri er uorganisk, er det typisk tungt, fordi det består af beton og stål. Det her er den eneste kombination af let og uorganisk, der findes i markedet, siger han.

Genoplivning