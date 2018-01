By- og Kulturudvalget droppede tirsdag at behandle lokalplanforslag, efter en borger i sidste øjeblik havde gjort opmærksom på et overset dokument, der umuliggør en ny vej. Forvaltning erkender fejl i sagsbehandlingen, og nu skal der ses på sagen igen.

En mulig udvidelse af et omstridt biogasanlæg i Fangel blev tirsdag sparket til hjørne, da det nye By- og Kulturudvalg for første gang trådte sammen til udvalgsmøde. Der var fuld enighed om at udsætte sagen, efter en borger fra lokalområdet op til weekenden havde gjort opmærksom på, at en planlagt vej i forbindelse med biogasanlægget ikke lovligt kunne anlægges på det pågældende sted på grund af en juridisk deklaration fra 2004, der forbyder salg af areal til biogasproduktion. - Det er trist for de borgere, det handler om, og den pågældende virksomhed, for nu går der længere tid, inden vi finder en afklaring, siger rådmand Jane Jegind (V). Adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen erkender uden forbehold, at det er en fejl i sagsbehandlingen, at embedsfolkene ikke af egen drift har opdaget deklarationen på arealet, før en borger gjorde opmærksom på den. - Vi har simpelthen ikke været grundige nok, siger hun og tilføjer, at der ellers findes procedurer for, hvordan den slags skal tjekkes. Så procedurerne er på plads, men de er bare ikke blevet fulgt? - Ja.