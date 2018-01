Pernille Bendixen, folketingsmedlem for Dansk Folkeparti og 2. viceborgmester i Odense Byråd, er klar til at svinge den økonomiske krabask over Red Barnet som følge af organisationens involvering i redningsskibet Vos Hesita.

Skibets aktioner på Middelhavet har været en torn i øjet på DF, som mener, at Red Barnet har deltaget i menneskesmugling - og stadig gør det, nu med skibet sejlende under navnet BBC Hestia. Det afviser Red Barnet, som har politiets ord for, at der ikke er grundlag for at rejse en sag mod organisationen.

“ Vores tidligere tilstedeværelse på Middelhavet har bragt stærke følelser og holdninger frem. Men det ønsker jeg egentlig ikke at forholde mig til.

Jonas Keiding Lindholm, generalsekretær i Red Barnet

Pernille Bendixen:

- Vi har haft justitsminister Søren Pape og integrationsministeren i samråd for at få klarlagt, om det er ulovligt at handle, som Vos Hestia gør. Det mener jeg, at vi har fået bekræftet, og derfor kan vi konkludere, at Red Barnet via deres skib og indsamlinger i Danmark medvirker til menneskesmugling.

Vos Hestia-sagen Red Barnet arbejder i Danmark og flere end 120 andre lande



Red Barnet har været i skudlinjen for sine redningsaktioner på Middelhavet



Aktionerne foregik med det chartrede skib Vos Hestia



Organsationen blev beskyldt for at have samlet ind til Vos Hestia i Danmark og dermed gjorde almindelige borgere medvirkende til menneskesmugling



Odense-advokaten Klaus Ewald anmeldte Red Barnet til politiet for menneskesmugling



Anmeldelse blev afvist i december

- Men dansk lov gælder ikke i udlandet, og derfor kan vi ikke retsforfølge hverken skibet eller personer - så må vi gøre det økonomisk. Jeg vil undersøge, om eventuelle statsbidrag til Red Barnet skal ophøre. Jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre at finde ud af, hvor meget der går til Vos Hestia, men det vil jeg prøve, hvis det kan pindes så meget ud, siger Pernille Bendixen.

Dansk politi afviste i december at rejse en sag mod Red Barnet, fordi der ifølge politiet ikke var grund til at tro, at organisationen har begået noget ulovligt.

“ Det kan jo godt være ulovligt, selv om politiet ikke vil rejse en sag.

Pernille Bendixen (DF)

- Politiet efterforsker kun sager, hvor der er en rimelig formodning om, at der er begået noget strafbart. Det mener jeg ikke, at der er i dette tilfælde, skrev advokaturchef Jakob Buch-Jepsen fra Københavns Politis anklagemyndighed som begrundelse for ikke at efterforske sagen.

Det preller af på Pernille Bendixen.

- Det kan jo godt være ulovligt, selv om politiet ikke vil rejse en sag.