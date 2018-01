Er der plads til en dagligvarebutik uden for centrum af Kerteminde. Ja, siger Socialdemokraterne. Vi har brug for arbejdspladserne. Kun på visse betingelser, siger De Konservative, der vil passe på handlen i Kerteminde Centrum.

Kerteminde: En rundringning til byrådet viser, at politikerne er splittede i sagen om et nyt bycenter på Nordre Ringvej. Et stort flertal mener, at et par udvalgsvarebutikker er en god ide, men placeringen af en dagligvarebutik i centret får flere partier til at frygte, at handlen bliver trukket væk fra Kerteminde midtby.

- De udvalgsbutikker, der ligger i planen, de egner sig absolut ikke til at ligge nede i bymidten. Så på den måde er placeringen fin nok til dem. Så er diskussionen, om det er klogt at lægge yderligere en dagligvarebutik uden for byen. Det synes jeg kræver en lidt nærmere analyse og diskussion, siger formand Miljø-, Natur- og Teknikudvalget, Jesper Hempler (SF).

Idemanden bag centret er den lokale investor, Søren Bech Sørensen, der har ansøgt Kerteminde Kommune om at få tilladelse til at bygge to udvalgsbutikker og en dagligvarebutik i det nye center. Bag den lidt kryptiske betegnelse "udvalgsbutik", gemmer sig butikker, der sælger varer, der forbruges over længere tid - som eksempelvis Jem&fix, Jysk, Punkt1 eller Power.