Ringe: Bestil fødevarer fra lokale producenter på nettet, og hent varerne ved en ugentlig event, hvor du samtidig kan møde producenterne og få forskellige oplevelser.

Det konceptet i Madsamling.dk, og nu kommer konceptet, som er udbredt i hele Europa, også til Midtfyn - nærmere betegnet til 42-årige Henrik Kildegaards gård i Ringe.

Han er initiativtager til Madsamling Ringe, der bliver en markedsplads for lokale fødevarer.