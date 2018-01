Mandag udløb høringsfristen for den nye gasledning Baltic Pipe, der skal transportere naturgas fra Norge gennem Danmark til Polen. Og selvom der endnu ikke er fuldstændigt overblik over høringssvarene, så anslår Miljøstyrelsen, at de har modtaget lige knap 100 af slagsen; hovedsageligt fra lodsejere og beboere i det pågældende projektområde, der skærer tværs over Fyn.

- Høringsfristen er først lige udløbet, så vi har ikke haft lejlighed til at nærlæse de indkomne høringssvar endnu. Overordnet kan vi dog se, at flere af høringssvarene omhandler bekymringer i forhold til anlæggets påvirkninger af byggeplaner, sikkerhed, erhvervsinteresser, miljø og natur samt forslag til ændringer i projektets linjeføring eller udformning, lyder det fra kontorchef i Miljøstyrelsen Nina Holst.