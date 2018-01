FODBOLD: For halvandet år siden meldte Middelfart sig i vrede ud af Øens Hold-samarbejdet med OB, fordi Superliga-klubbens ungdomschefer havde hentet to 13-årige fra Middelfart til Odense kort før turneringsstart.

Nu har OB indgået en ny og udvidet samarbejdsaftale med Middelfart G & BK og dermed har OB's talentchef Tonny Hermansen forsøgt at sætte en stopper for østjyske klubbers fangarme, der rækker langt ind over Lillebæltsbroerne og langt ind på Fyn på talentområdet.

- Som bekendt ligger Middelfart jo tæt på det jyske, og vi har snakket meget om, at vi gerne ville have lukket lidt ned for de jyske klubber. Vi vil ikke have, at jyderne kommer herover og tager spillerne fra Middelfart eller andre fynske klubber, så det er der selvfølgelig også en bagtanke omkring - og det er jo også en del af fodboldverdenen, som vi er nødt til at have for øje, siger Tonny Hermansen til ob.dk.

I juni 2017 indgik OB samarbejde med Svendborg og Næsby og i september med Marienlyst.

- Middelfart er en stor klub, og har igennem de seneste mange år udviklet flere rigtig dygtige fynske spillere. Vi ved jo alle sammen, at både Rasmus Falk og Christian Eriksen havde deres fodboldopvækst i Middelfart, inden de kom til OB. Vi vil selvfølgelig gerne lave et samarbejde med så stor en klub, fordi der er et grundlag for, at vi kan udvikle endnu flere og ikke mindst bedre fynske fodboldspillere i tæt samarbejde med Middelfart G & BK, tilføjer Tonny Hermansen.

Middelfart vurderer samarbejdet sådan:

- Nu har vi skrevet under, men det er nu, arbejdet skal ske. Der begynder at komme morgentræning her i klubben. Der kommer til at være talenttræning, og der kommer til at være Stjerner i Striber, så forhåbentlig kommer vi til at se en masse OB-trænere træne Middelfart-drenge her på vores baner og uddanne vores spillere. Vi er en breddeklub, og det vil vi blive ved med at være, men vi vil også rigtig gerne noget mere elitært. Det kunne være en sub-elite, der er lige under OB's niveau, og det håber vi, vi kan få hjælp til at komme op på med den nye samarbejdsaftale, udtaler sportschef i MG & BK, Lars Lykke Sørensen.

Samarbejdsaftalen mellem OB og Middelfart G & BK gælder frem til sommeren 2021.