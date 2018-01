Gunner Fritzen dyrker afgrøder på de marker en eventuel gasledning vil skære igennem. Det gjorde han også i 1984, men dengang var det ikke et problem, og det mener den 82-årige fynbo heller ikke, at det bliver nu.

Baltic Pipe Baltic Pipe-projektet er et samarbejde mellem Energinet og det polske gastransmissionsselskab Gaz-System S.A. om en gasrørledning, der skal forbinde Danmark og Polen med de norske gasfelter. Gasrørledningen består af 800-950 km gasrør i Nordsøen, Danmark, Østersøen og Polen. Det ventes klar til drift i 2022. Udbygningen vil have en kapacitet på op til 10 milliarder kubikmeter gas om året. Ifølge Energinet vil projektet gavne forsyningssikkerheden. Polens energiforsyning er i øjeblikket usikker, fordi Polen er afhængig af gas fra det russiske selskab Gazprom.

- Jeg har ikke noget i mod, at der kommer en gasledning. Den anden har ligget der siden 1984, og den har ikke generet os. Dengang stod det på et år, og så var det overstået.

Tommerup: Assens Kommunes borgmester, Søren Steen Andersen (V) er bekymret. Det samme er mange fynboer, der ser ud til at skulle have den nye gasrørledning Baltic Pipe igennem deres grund. Men Gunner Fritzen, der har boet med sin kone Stinne Fritzen i et af de berørte områder ved Tommerup i 58 år, tager det helt roligt.

Tværtimod mener Gunner Fritzen, at det giver god mening at anlægge gasledningen over Fyn.

- Jeg kan godt se en stor fordel for Polen, som slipper for at være afhængig af Putin. Men vi får også selv gavn af det, siger han.

Ifølge DR vil en almindelig dansk forbruger spare fra 50-150 kroner på gasregningen om året, fordi udgifterne til distribution halveres.