Lokaldebat: De mange indbrud og den manglende landbetjent

Det kunne være overskriften på en Morten Korch-film, men det er desværre realiteterne efter den ene effektiviseringsrunde efter den anden er gennemført.

Besparelserne/nedskæringerne foregår efter den såkaldte salamimetode - én skive ad gangen - svarende til at borgerne ikke ser, at smørret til stadighed bliver smurt tyndere og tyndere på brødet - Slæbesild - ja der findes mange udtryk.

På Nordfyn ser vi indbrud efter indbrud i folks private hjem, på grillbarer og endda de overvintrende både på havnen bliver ranet gang på gang.



Politiet er ikke lige om hjørnet - de skal komme helt fra Odense - hvor de har travlt med andre vigtige opgaver grundet det stadig stigende arbejdspres.

Vi, der bor her på Nordfyn, synes at vores butikker, både og hjem også skal beskyttes. Ingen patruljevogne kører herop, uden at de har et ærinde. Politiet har derfor absolut ingen forebyggende effekt på Nordfyn - for ingen ser dem.

Hvor er vores lokale landbetjent der har kendskab til ophavslandet, borgerne og de geografiske omgivelser? En lokalkendt landbetjent kan køre rundt i landområderne, i byerne, i de små landsbyer og i sommerhusområderne og derved skabe en nærværende tryghed.

Borgerne og især de urostiftere og de, der begår indbrud på Nordfyn, ville heller ikke have et distanceret forhold til ordensmagten, hvilket ville virke præventivt.

Ordensmagten laver efterhånden kun brandslukningsarbejde i stedet for det præventive arbejde.

Som borger må jeg opfordre politikkerne til, at arbejdet for at vores område sikres. Som det er nu har tyve og andre tvivlesomme personer frit spil.