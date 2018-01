Kontanthjælp

Jobcaféen på Sundhedshuset er en del af Beskæftigelsesministeriets projekt "Flere skal med", som giver ekstra hjælp til borgere, der har været ledige i over fem år. Deltagerne får personlig jobformidler.

Fredericia: Hvordan får man egentlig et job, hvis man har været arbejdsløs i fem år eller mere? Og hvilke kompetencer har man egentlig, hvis man har stået udenfor arbejdsmarkedet i en årrække - er der stadig brug for én? De spørgsmål og mange flere forsøger man at give et svar på i jobcaféen ved Sundhedshuset, hvor 132 ledige har deres gang i projektet "Flere skal med". “ Det vigtige er at få dem så hurtigt som muligt ud på virksomhederne. Forventningsafstemningen med virksomhederne er, at der skal være ordinære timer til de ledige i sigte på virksomhederne Projektleder Trine Nielsen Projektet er en udløber af Beskæftigelsesministeriets ønske om en ekstra indsats til borgere, der har været på kontanthjælp i mere end fem år. "Flere skal med" begyndte i september 2017, hvor sagsbehandlere på Jobcenter Fredericia begyndte at visitere 300 kontanthjælpsmodtagere i tre forskellige grupper. I gruppe et er 130 borgere, som får tilbudt en intensiv jobindsats og en personlig jobformidler. De 130 er nu tilknyttet jobcaféen, som holder til i barakken ved siden af Sundhedshuset. Jobcaféen åbnede 2. november 2017. Minimum en gang om ugen skal de ledige deltage i jobcaféen, hvor der eksempelvis bliver tilbudt hjælp til at lave cv, skrive ansøgninger eller til at få talt om betydningen af netværk. Samtidig er der sat tid af til individuelle samtaler. - Alle får lavet et cv. Det har de ikke alle haft tidligere. Det kan de tage med ud til en kommende arbejdsgiver, og borgerne finder ud af, at de rent faktisk har nogle kompetencer, fortæller projektleder Trine Nielsen.

Hurtigt ud på virksomhederne

Ifølge hende nøjes mange af de ledige dog ikke med at komme den ene gang om ugen til jobcaféen. Mange kigger ind flere gange i løbet af ugen. Fem faste sagsbehandlere er tilknyttet projektet, og der er altid minimum to på job i barakken. - Vi har ingen skranke her og ingen telefontider. Det benytter mange sig af til at få hjælp med små ting som eksempelvis, hvis de får et brev fra kommunen, som de ikke helt forstår. Så kan de få hjælp og få det af vejen, så de kan holde fokus på at søge job, forklarer Trine Nielsen. Indtil nu er 18 personer kommet i jobpraktik, to i løntilskud, ni er ansat på almindelige vilkår, en er fraflyttet kommunen og en er begyndt på uddannelse. Målsætningen er, at de ledige bliver selvforsørgende. Men i mange tilfælde kan det være nødvendigt at starte ud med måske kun at udføre fem timers arbejde om ugen og så langsomt arbejde sig op til flere timer. - Det vigtige er at få dem så hurtigt som muligt ud på virksomhederne. Forventningsafstemningen med virksomhederne er, at der skal være ordinære timer til de ledige i sigte på virksomhederne, fortæller Trine Nielsen. Alle ledige i projektet er over 30 år gamle og har været ledige i mange år. Nogle har andre udfordringer end ledighed som eksempelvis misbrugsproblemer. En enkelt har været ledig i 41 år og nogle har ikke haft et fast job i over 20 år.

Kommer hinanden ved