Svendborg: Café Aroma lægger lokaler til, når Social- og Sundhedsudvalget hylder de frivillige sociale foreninger i Svendborg med en nytårskur.

Det sker onsdag den 24. januar klokken 17.

Nytårskuren er en uformel og hyggelig begivenhed, hvor udvalgsformand Hanne Klit (S) vil takke for den frivillige indsats. Den giver også anledning til, at foreningerne får lejlighed til at hilse på hinanden og dele erfaringer på tværs af målgrupper.

- Jeg glæder mig til at møde repræsentanter fra de frivillige sociale foreninger og synes det er vigtigt, at vi får sagt tak for deres indsats og anerkendt det store arbejde foreningerne udfører på det sociale område, siger Hanne Klit.

Der bliver serveret bobler og lidt sødt og der er musikalsk underholdning undervejs. (heng)