Svendborg: For en række fremtidsorienterede kræfter i det maritime Danmark vil positionen et par dage i denne uge stå på Svendborg.

Onsdag holder Maritime Development Center et såkaldt fremtidsværksted i form af en workshop i Simacs lokaler i det gamle Kelloggs på havnen. Her skal 14 personer samlet på tværs af det maritime prøve at komme med et bud på fremtidens kompetencebehov, når teknologien i endnu større omfang end i dag infiltrerer søfarten.

Torsdag samler Marcomp 2018 Det Blå Danmark til konference på Hotel Svendborg for at debattere maritime kompetencer. Blandt temaerne er fremtidens behov, udvikling af medarbejdere, vækst i branchen samt ansvaret for udviklingen af fremtidens maritime erhverv.

Konferencens formål er "at synliggøre og udvikle maritime uddannelser og kompetencer, samt at understøtte iværksætteri og entreprenørskab i danske maritime virksomheder og vidensinstitutioner, nye som gamle." Svendborg er fast mødested for den årlige Marcomp-konference.

- Som branche er det vigtigt, at vi indstiller os på forandringer, både som rederier, leverandører, myndigheder og uddannelsesinstitutioner. Og især da branchen skal tilpasse sig en ny generation med et karrierefokus, hvor de konstant vil være på udkig efter den næste store mulighed, hvilket giver branchen benhård konkurrence, hedder det i oplægget.

Direktør i Maritime Development Center, Mikkel Birger Hansen, oplyser, at omkring 70 deltager i konferencen. Bag Marcomp 2018 står også blandt andre Fyns Maritime Klynge og Simac i Svendborg, mens konferencen er støttet af blandt andet Svendborg Kommune og Fonden for Fynske Bank.